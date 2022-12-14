貴婦砸千萬治失眠遭打485次牛奶針最終身亡 醫美診所要賠632萬元

呂姓貴婦因失眠問題接受醫美診所劉姓醫師推薦的「舒眠療程」，未料3年內被注射高達485次的管制藥品「牛奶針」，導致她藥物成癮、精神恍惚暈眩，她向劉求償1198萬元，但在訴訟期間身亡，由母親承受訴訟，台北地方法院判劉應賠償632萬元給呂母，可上訴。

呂女主張，她曾在診所接受美容手術，2018年3、4月間因失眠求助劉，接受可以幫助入睡的「舒眠療程」，未料2018年4月5日至2021年1月22日被施打485次作為手術麻醉藥物的「propofol丙泊酚」，俗稱牛奶針，使她陷入麻醉狀態，劉再收取每次3萬至6萬元不等的高額報酬。

呂女認為「propofol丙泊酚」藥物具有成癮性、有致命危險，且被列為第四級管制藥品、毒品，她原本沒有藥物濫用情形，卻在劉多次施打牛奶針後，出現藥物成癮、精神始終處於暈眩的狀態，體內更驗出K他命成分。

呂女主張劉施打的非幫助睡眠藥物，「propofol丙泊酚」也沒有舒眠療效，要求劉賠償醫療費用、健康損害費用、精神慰撫金等共1198萬元，但呂女提告後身亡，由母親承受訴訟。

劉指出，對方提出的診斷證明書僅記載「疑似」麻醉鎮靜劑成癮，不能認定呂女確實有藥物成癮，且呂女使用牛奶針時，他都有全程監測，沒有發生副作用，呂女是自費接受醫療，他提供「propofol丙泊酚」作為療程止痛用途，符合正當醫療目的，檢方也處分他不起訴。

台北地院指出，「propofol丙泊酚」屬於第四級管制藥品，具有成癮性，立法要求醫師應基於正當醫療目的才能使用，而劉經台北市政府衛生局裁罰，認為使用「propofol丙泊酚」進行舒眠醫療，卻未在病歷上載明病情評估、用藥理由、治療成效，認定劉不當使用管制藥品。