被罵「胖子」判無罪檢方提上訴 法界見解和這4字有關

高雄51歲楊姓女子因不滿小貨車逆向，指控該駕駛殺人未遂到地檢署申告，又因不滿受理方式，辱罵檢察事務官「胖子、神經病」，但法院認言詞難構成侮辱，判她無罪；判決結果一出，法界對「言論自由」見解有別，檢方也對判決不服，提起上訴。

楊女在橋頭地檢署申告庭，因不滿受理方式，不僅表現不耐煩，還辱罵檢察事務官「你有神經病」、「胖子」等語，事後被檢方依侮辱公務員罪起訴，但法院認為言詞難認構成侮辱，判她無罪。

對此，檢方認為，楊女製作申告筆錄時，不斷抱怨，還指揮檢察事務官按她意思記錄，又不切題回答，即使找來法警排解設備問題，回應依舊文不對題，只注重與犯罪無關的細節，過程言帶挑釁、嘲諷，顯露不滿及不尊重態度。

此案於11月16日一審判決出爐，但檢方對判決不服，已提起上訴。

對此，曾任高雄地檢署檢察官、律師李茂增說，以過去辱罵恐龍法官遭判刑為例，已是多年前的判決，包括罵三字經，過去會構成公然侮辱，現在也未必會成立，還要顧及前因後果。

另近期桃園劉姓男子不滿法官判決，在庭上大喊「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」，還朝法官潑水，因言論和舉動具否定、輕蔑含意，被依侮辱公務員罪判2月定讞。

李茂增說明，言論自由的尺度，無論公然侮辱或貶損人格，都會隨時代進步，有不同的註釋，近期的實務見解，要構成貶抑人格，認定上有愈來愈嚴格的趨勢，目的是要讓言論自由充分發揮，而非動輒得咎。