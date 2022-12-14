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博弈水房藏身高雄鼓山透天厝 半年經手3000億越南盾

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

刑事局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）聯手高雄市刑大科偵隊、鼓山分局偵破洗錢機房，該機房藏神高雄市鼓山區一棟透天厝，成員採24小時操作手機、電腦輪班，成立半年來，經手逾3000億「越南盾」，折合台幣約3.7億元，警方帶回陳姓主嫌在內8名成員，清一色都是25歲以下年輕人，全案朝洗錢防制法、賭博、銀行法偵辦中。

警方調查，陳男利用「無業績壓力、工作簡單」對外招聘員工，起薪高達5萬，還稱獎金豐厚，招募員工協助洗錢，機房採24小時輪2班運作，主要協助境外博弈網站以代收、代付方式進行出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶，陳男等人再從每筆轉帳款項收取0.3％及0.1％利潤。

南打與高雄市刑大、鼓山分局等單位接獲情資，蒐證多月後日前展開攻堅，為了躲避查緝，陳男還在屋外四周裝設監視器，監視戶外人車動態，屋內則有「斷電器」，讓警方攻堅時得以第一時間滅證，不過因員警動作迅速，攻堅時未讓陳男等人逃脫及滅證。屋內查扣130餘支手機、多部電腦、監視器、隨身碟等大批證物，並當場逮捕陳嫌等8人。

據了解，包含陳男在內成員都為25歲以下年輕人，清一色都無前科，有人以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，上班後才知替博弈平台洗錢轉帳工作，不過因高薪且工作輕鬆，陳男也依招聘約定定時給付高薪，即便知道工作違法，仍繼續從事洗錢工作。

警方初步清查，該機房成立約半年時間，涉及非法匯兌（入金）金額達越南盾近3000億元，折合台幣約3.7億元，全案依涉犯賭博、銀行法及洗錢防制法案等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後以5至10萬元交保候傳。

陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢。圖/讀者提供
陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢。圖/讀者提供
陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢，刑事局與高雄市刑大獲報後，成功瓦解該間水房。圖/讀者提供
陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢，刑事局與高雄市刑大獲報後，成功瓦解該間水房。圖/讀者提供
陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢，刑事局與高雄市刑大獲報後，成功瓦解該間水房。圖/讀者提供
陳男以高薪為餌招聘年輕人加入水房協助洗錢，刑事局與高雄市刑大獲報後，成功瓦解該間水房。圖/讀者提供

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