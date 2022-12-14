為解鎖手機…「女力報到」男星涉施暴前女友 2人掛彩送醫均遭起訴

男星林曜晟（原藝名博焱）今年5月在確診新冠肺炎，和張姓前女友一同居家隔離，為了解鎖張女手機，涉嫌和張女更衣間僵持2小時，爆發肢體衝突，雙雙掛彩就醫，互控傷害等罪嫌。士林地檢署偵結，依傷害罪嫌起訴2人，林男提告張女、張希爾、宇姓記者誹謗罪，則不起訴處分。

起訴指出，今年5月2日林男和張女一起隔離在北市南港區住處，凌晨4時許，林男要看張女手機，張女不給看搶回手機，涉嫌抓傷林男身體、背後，還口咬手臂、手指，導致林男前胸有大於20公分的擦傷、雙手手臂擦瘀傷、背部、右臂大於10公分擦傷、右拇指0.5公分撕裂傷。

爭吵過程中，林男涉嫌徒手毆打張女眼睛、嘴唇，拉扯頭髮、掐頸部，甚至揣傷張女，致張女四肢多處擦傷、瘀傷。林男涉一度用身體擋住更衣室的門，不讓張女離去，恫嚇「如果不給我手機密碼，我就把你關在更衣間不讓你離開，要耗大家一起耗」涉嫌拘禁張女在更衣間，剝奪行動自由、妨害使用手機自由，直到上午7點45分，南港分局接獲報案。

林男供稱，因為搶手機爆發衝突，張女不願告訴他手機密碼，站在後方遞出手機到張女面前，想用face ID解開密碼，但張女遮住雙臉，他才會動手撥開張女頭髮和手，過程待在更衣間2小時。

張女供稱，林男把她壓在床上，雙腳跨在她身體兩側，林男力氣很大，為了保護自己正當防衛，才為咬傷林男拇指，被掐住脖子時，為了掙脫有抓傷林男。檢方依照雙方就醫的驗傷診斷證明、受傷照片等，認定2人均犯傷害罪嫌，林男又涉犯剝奪他人行動自由罪嫌，依法起訴。

男星林曜晟曾演出「女力報到」系列，因確診居隔期間和張女爆發指體衝突，張女向胞弟、美妝達人張希爾求救，張希爾隨即向媒體爆料，時任蘋果日的宇姓撰文記者，將爆料內容寫成新聞「讀者指女方今早向他求救...驚吐被男友掐脖，威脅要殺死她」等，林男提告張女、張希爾、記者誹謗罪。

張女供稱，拿回手機後傳受傷照片、驗傷單給胞弟，林男打她後還尾隨到醫院，不斷拿手機拍她，為了保留證據才傳給胞弟。檢方調查誹謗案件，依爆料的內容、line對話紀錄等證據，認為張女僅向張希爾說明案發經過，未指示、委請胞弟向記者散佈報導，全案是胞弟自行向記者轉述爆料，難論加重誹謗罪。

宇姓記者收到爆料信後聯繫張男求證內容是否真實，照片中張女確實受傷、身體衣物有血跡，診斷證明書載明受傷，影片顯示林男拿手機拍攝隔離區，後續還被醫護人員請出隔離區，記者要求張男在臉書公布此事後才會報導。

林男事後在社群張貼手寫道歉信，內容指出，「確診隔離期間因私事與張小姐爭執，雙方都有受傷，事後對情緒管控失當深感懊悔」檢方考量，手寫道歉信刊登後，報導尚未發布，記者在報導前已善盡新聞媒體工作者查證義務，未有惡意扭曲，就算用字遣詞尖酸刻薄，足以讓人感到不快或影響名譽，傷害案如今已起訴，報導為可受公評事項，記者、張姓姊弟等3人，不起訴處分。