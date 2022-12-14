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彰化5連霸縣議員涉賄選 羈押禁見
彰化縣5連霸成功的縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳二人涉嫌以500到1千元不等向多位選民賄選，彰化地檢署昨天將林茂明拘提到案，檢察官訊後認為他有湮滅、勾串共犯或證人之虞，依違反選罷法向法院聲請羈押禁見獲准。
選前檢調即查獲林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳以現金向選民賄選，當時並查扣到賄選金額4千元，並將2名樁腳羈押禁見，選後檢調持續偵辦搜證。
昨天時機成熟，彰化地檢署檢察官姚玎霖核發拘票，指揮彰化縣調查站將連任成功的林茂明拘提到案，訊後認為他涉嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，昨深夜向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法院裁准。
彰化地檢署檢察長洪家原也再次強調，只有合法參選，才能有效當選就職，任何違法行為，檢察官必將從嚴追訴。
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