聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東2鄉代當選人 涉現金買票被提當選無效之訴
台東地檢署針對五合一選舉首波當選無效之訴出爐，2鄉民代表當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。
台東地檢署表示，選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。
首波被提起當選無效之訴的是鹿野鄉平地原住民鄉民代表陽姓當選人及池上鄉鄉民代表江姓當選人，2人均於選舉期間涉及現金買票，檢察官偵辦認2人投票行賄罪嫌事證明確，提起公訴。
據了解，台東地檢署這次五合一選舉共偵辦339件選舉賄選案，羈押禁見8人，起訴6人，交保39人；涉案樣態包括現金買票、贈送禮品及物資、幽靈人口及發放餐券等，其中現金買票最大宗。
台東地檢署除盡速審查其他案件是否符合當選無效之訴的要件外，另對將舉行的縣議會正、副議長及鄉鎮市民代表會正、副主席選舉，已組成專責小組，全力積極查察賄選，以維選舉公正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言