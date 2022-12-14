台東2鄉代當選人 涉現金買票被提當選無效之訴

台東地檢署針對五合一選舉首波當選無效之訴出爐，2鄉民代表當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。

台東地檢署表示，選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。

首波被提起當選無效之訴的是鹿野鄉平地原住民鄉民代表陽姓當選人及池上鄉鄉民代表江姓當選人，2人均於選舉期間涉及現金買票，檢察官偵辦認2人投票行賄罪嫌事證明確，提起公訴。

據了解，台東地檢署這次五合一選舉共偵辦339件選舉賄選案，羈押禁見8人，起訴6人，交保39人；涉案樣態包括現金買票、贈送禮品及物資、幽靈人口及發放餐券等，其中現金買票最大宗。