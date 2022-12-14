快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東2鄉代當選人 涉現金買票被提當選無效之訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署針對五合一選舉首波當選無效之訴出爐，2鄉民代表當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。

台東地檢署表示，選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。

首波被提起當選無效之訴的是鹿野鄉平地原住民鄉民代表陽姓當選人及池上鄉鄉民代表江姓當選人，2人均於選舉期間涉及現金買票，檢察官偵辦認2人投票行賄罪嫌事證明確，提起公訴。

據了解，台東地檢署這次五合一選舉共偵辦339件選舉賄選案，羈押禁見8人，起訴6人，交保39人；涉案樣態包括現金買票、贈送禮品及物資、幽靈人口及發放餐券等，其中現金買票最大宗。

台東地檢署除盡速審查其他案件是否符合當選無效之訴的要件外，另對將舉行的縣議會正、副議長及鄉鎮市民代表會正、副主席選舉，已組成專責小組，全力積極查察賄選，以維選舉公正。

台東地檢署針對五合一選舉首波當選無效之訴出爐，2鄉民代表當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。本報資料照片
台東地檢署針對五合一選舉首波當選無效之訴出爐，2鄉民代表當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。本報資料照片

當選無效 賄選 2022大選

延伸閱讀

高分院駁回「保全證據」 蘇清泉：還有當選無效和選舉無效訟訴

全認了！南投議員當選人曾振炎買票起訴 併提當選無效

南投檢警查賄 市民代表賄選遭起訴並提當選無效

屏東縣1鄉代、2村長涉賄選 檢方首波提起當選無效之訴

相關新聞

為解鎖手機…「女力報到」男星涉施暴前女友 2人掛彩送醫均遭起訴

男星林曜晟（原藝名博焱）今年5月在確診新冠肺炎，和張姓前女友一同居家隔離，為了解鎖張女手機，涉嫌和張女更衣間僵持2小時，...

彰化5連霸縣議員涉賄選 羈押禁見

彰化縣5連霸成功的縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳二人涉嫌以500到1千元不等向多位選民賄選，彰化地檢署昨天將林茂明拘...

當中油執行長卻「不懂採購」逗樂法官 還稱賄款是「過年紅包」

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，12日再開準備程序庭，涉案廠商為取得8000多萬的標案，向徐...

台南警涉包庇「警友」肇逃 偵查、警備隊長降調 分局長自請處分

台南市洪姓男子涉嫌肇事逃逸，傳出因「警友」特殊身分，處理的麻豆警分局現在有多達10名員警涉案。台南市警局深夜公告：分局偵...

受孕失敗夫誘離婚還毀胚胎 妻提告吐怨氣:他出軌騙了我

黃姓女子和鄭姓男子結婚8年，夫妻人工受孕3次後失敗，兩人也簽字離婚，結果妻子發現丈夫出軌，不認離婚協議提告，結果鄭男卻跑...

貴婦砸千萬治失眠遭打485次牛奶針最終身亡 醫美診所要賠632萬元

呂姓貴婦因失眠問題接受醫美診所劉姓醫師推薦的「舒眠療程」，未料3年內被注射高達485次的管制藥品「牛奶針」，導致她藥物成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。