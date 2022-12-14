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國道飆151公里 罰款外加吊扣牌照 車主以誤差值保牌失敗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳男在國道開車被警方舉發時速151公里，超速61公里，罰8000元並吊扣汽車牌照。陳男以雷射測速儀誤差值為「-3到+2」，他有可能只超速59公里，未達吊照60公里標準，訴請撤銷處分。基隆地院審結，指誤差值是統計概數，舉發機關不得自行加減公差，駁回告訴。全案可上訴

判決指出，陳男今年2月25日晚上駕車，行經速限90公里的國道3號高速公路南向5.6公里處，經國道警察以雷達（射）測定時速151公里，舉發「超速61公里」及「行車速度超過規定之最高時速60公里（處罰車主）」兩項違規行為。

陳男收到紅單後向公路總局台北市區監理所陳述意見，不服舉發。監理所查證後，仍認陳男有違規事實，超速處8000元罰鍰，超速60公里以上吊扣汽車牌照6個月。

陳男不服處分並提起行政訴訟，主張雷射測速槍是手動操作器械，非完全準確無誤，縱經檢驗合格，準確度仍有-3到+2的誤差值，換言之，即有可能較實際時速高出2公里或低於3公里。若扣除誤差值，他超速就低於60公里，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所答辯，陳男違規地點前方900公尺處有設「警52」號誌牌設置，清晰完整足供辨識，合乎道路交通管理處罰條例規定。雷射測速儀經檢驗合格，且在有效期限內並無疑義，舉發程序也無不當，聲明駁回告訴。

法院審理後指出，陳男提出經濟部標準檢驗局「雷射測速儀檢定檢查技術規範規定」，內容為雷射測速儀檢定公差，速度偵測準確度不得高於實際速度2km/h或低於實際速度3km/h，是指雷射測速儀在執行速度測試時，不得因晃動干擾速度正確性，並非一般使用狀況下均不得有任何晃動出現。

法院說，雷射測速儀既經檢測通過，舉發違規時間在有效期間內，測得速度資料應屬無誤。科學儀器檢測設計可容許正負誤差數值為統計概數，無從據以認定是否每次測速均會發生誤差，自不允許舉發機關自行加減公差，作為違規車速區間做有利或不利行為人認定。

法院以陳男並未提出警員使用測速儀器有故障等情事證據，難單以機器本身可能存有法定誤差值而推翻測得數據。警員以檢定合格測速儀器測得其時速151公里，沒有陳男主張真偽不明情形，駁回告訴。

陳男在國道開車被警方舉發開車超速61公里，吊銷牌照6個月。陳男以雷射測速儀誤差值為「-3到+2」，有可能只超速59公里，訴請撤銷處分。基隆地院審結駁回。記者邱瑞杰／攝影
陳男在國道開車被警方舉發開車超速61公里，吊銷牌照6個月。陳男以雷射測速儀誤差值為「-3到+2」，有可能只超速59公里，訴請撤銷處分。基隆地院審結駁回。記者邱瑞杰／攝影

測速 國道 高速公路

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