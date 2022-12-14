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嘉地檢持續查賄 某里長當選人涉幽靈人口交保20萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署查賄行動，不因11月26日地方公職人選舉投票完竣即結束，查賄動作不間斷；嘉義縣布袋鎮某里長莊姓當選人與妻涉嫌邀集友人虛偽遷移戶籍至該選區，涉及幽靈人口案件，檢方訊問後諭知交保20萬元。另有議員、村長候選人樁腳也因涉嫌違反選罷法交保。

嘉義地檢署表示，檢察官陳睿明、張建強指揮嘉義縣警局布袋分局、嘉義縣調查站，偵辦布袋鎮樹林里長莊仁義當選人其郭姓妻子，共同涉嫌邀集友人虛偽遷移戶籍至該選區，關鍵票數投票予莊男，妨礙選舉案件，經傳喚、訊問後，認為被告莊、郭均涉及刑法第146條第2項幽靈人口案件，犯罪嫌疑重大，檢察官訊問後諭知莊男交保20萬元、郭婦交保10萬元，其餘到案選名31人均請回。

檢察官賴韻羽指揮嘉義縣警察局民雄分局，偵辦嘉義縣議員第二選區某候選人的簡姓、陳姓樁腳等人，涉嫌以每票1千元交付選民尋求支持的現金買票案，認為簡、陳等人，共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，法院訊問後各交保3萬元，另到案選民8人均請回。

檢察官王輝興指揮嘉義縣警局刑警大隊、朴子分局及調嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣議員選舉第四選區候選人的李姓樁腳及東石鄉蔡姓村長候選人，涉嫌由李某提供現金指示蔡某，以每票1千元現金賄選案，李、蔡均涉犯違反選罷法投票行賄罪嫌重大，各交保5萬元、3萬元，到案選民5人請回。

檢察官陳昭廷指揮嘉義縣警局布袋分局，偵辦義竹鄉某村長候選人的王姓樁腳，涉嫌於11月間，透過鄰里關係，以每票1千元交付選民，尋求支持該特定候選人的現金賄選案，經傳喚、訊問後，認為王涉犯違反選罷法投票行賄罪嫌重大，王某交保2萬元，到案選民2人請回。

嘉義地檢署再次宣示政府反賄選的決心，對於任何影響選舉公平、公正性的不法情事，絕不寬待；就嚴重破壞選風而仍當選者，將以公義代表人身分，依法向嘉義地方法院提出當選無效訴訟。另嘉義市市長選舉即將在12月18日舉辦，本署再次呼籲，有發現不法情事， 請來電檢舉專線： 0800 024099 轉 4 ，共同守護民主法治。

嘉義地檢署持續查賄，嘉義縣某里長當選人涉幽靈人口交保20萬元。圖／本報資料照片
嘉義地檢署持續查賄，嘉義縣某里長當選人涉幽靈人口交保20萬元。圖／本報資料照片

嘉義 賄選 選罷法

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