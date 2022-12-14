麻豆警涉包庇車禍駕駛人 偵查、警備隊長改調非主管職

台南麻豆警分局員警疑涉包庇車禍案件駕駛人身分偽造文書，計有10名員警到台南地檢署應訊說明，檢方裁定偵查隊長、警備隊隊長及承辦員警3人分以10萬、8萬、6萬元交保。麻豆分局擬議偵查隊長及警備隊長改調非主管職務，承辦警員則調整服務地區，分局長也自請處分。

麻豆分局指出，配合台南地檢署指揮廉政署、警政署政風室、警察局督察室、政風室等單位，共同偵辦員警涉嫌公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌，第一時間要求同仁立即返回駐地主動配合調查。

調查過程有搜扣個人物品、手機及個人辦公桌，計有10名員警到地檢署應訊說明，其中4名列證人身分。檢方晚間訊問完畢，其他6名當中3名員警無保請回，及裁定偵查隊長10萬元、警備隊隊長8萬元、承辦員警6萬元等3人交保候傳。

麻豆分局指出，針對涉案交保員警擬議偵查隊長及警備隊長分別改調為警察局警務正、佳里分局警務員等非主管職務，承辦警員調整服務地區，分局長也自請處分，後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。