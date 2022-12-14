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台南警涉包庇「警友」肇逃 偵查、警備隊長降調 分局長自請處分
台南市洪姓男子涉嫌肇事逃逸，傳出因「警友」特殊身分，處理的麻豆警分局現在有多達10名員警涉案。台南市警局深夜公告：分局偵查隊長吳銘祥及警備隊長鄭青峯分別改調為警察局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，田姓承辦警員調整服務地區，分局長林中興自請處分，後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。
據稱，肇事逃逸的是地方知名「警友」，有員警看不下去「主動檢舉」，因為是「自己人」檢舉，才有這次大動作查辦。檢察官詢問後諭知涉嫌肇事逃逸洪姓被告、涉嫌頂替楊姓被告各5萬元交保。
麻豆分局表示，配合地檢署、廉政署、警政署政風室、警察局督察室、政風室等單位「共同偵辦本分局員警涉嫌公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌」。
麻豆分局表示，第一時間要求同仁立即返回駐地主動配合調查，調查過程有搜扣個人物品、手機及個人辦公桌，共有10名員警到地檢署應訊說明，其中4名列證人身分，本案昨晚九點多訊問完畢，另6名其中3名員警無保請回，及裁定吳姓偵查隊長10萬元、鄭姓警備隊長8萬元及田姓承辦員6萬元等3人交保候傳。
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