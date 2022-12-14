聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南警涉包庇「警友」肇逃 偵查、警備隊長降調 分局長自請處分

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市洪姓男子涉嫌肇事逃逸，傳出因「警友」特殊身分，處理的麻豆警分局現在有多達10名員警涉案。台南市警局深夜公告：分局偵查隊長吳銘祥及警備隊長鄭青峯分別改調為警察局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，田姓承辦警員調整服務地區，分局長林中興自請處分，後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。

據稱，肇事逃逸的是地方知名「警友」，有員警看不下去「主動檢舉」，因為是「自己人」檢舉，才有這次大動作查辦。檢察官詢問後諭知涉嫌肇事逃逸洪姓被告、涉嫌頂替楊姓被告各5萬元交保。

麻豆分局表示，配合地檢署、廉政署、警政署政風室、警察局督察室、政風室等單位「共同偵辦本分局員警涉嫌公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌」。

麻豆分局表示，第一時間要求同仁立即返回駐地主動配合調查，調查過程有搜扣個人物品、手機及個人辦公桌，共有10名員警到地檢署應訊說明，其中4名列證人身分，本案昨晚九點多訊問完畢，另6名其中3名員警無保請回，及裁定吳姓偵查隊長10萬元、鄭姓警備隊長8萬元及田姓承辦員6萬元等3人交保候傳。

台南麻豆警分局員警涉包庇肇逃，偵查、警備隊長降調，分局長自請處分。記者周宗禎／攝影
台南麻豆警分局員警涉包庇肇逃，偵查、警備隊長降調，分局長自請處分。記者周宗禎／攝影
台南麻豆警分局員警涉包庇肇逃，偵查、警備隊長降調，分局長自請處分。記者周宗禎／攝影
台南麻豆警分局員警涉包庇肇逃，偵查、警備隊長降調，分局長自請處分。記者周宗禎／攝影

警察 台南

延伸閱讀

台南驚傳員警風紀案 偵查隊長10萬交保

男子無照駕駛肇事逃逸 警方6分鐘逮人還槓上開花

影／計程車撞倒路旁機車裝沒事 乘客路人看不慣報警揪肇逃

網傳外籍移工騎電動車闖紅燈左轉肇逃 警追人究責

相關新聞

當中油執行長卻「不懂採購」逗樂法官 還稱賄款是「過年紅包」

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，12日再開準備程序庭，涉案廠商為取得8000多萬的標案，向徐...

台南警涉包庇「警友」肇逃 偵查、警備隊長降調 分局長自請處分

台南市洪姓男子涉嫌肇事逃逸，傳出因「警友」特殊身分，處理的麻豆警分局現在有多達10名員警涉案。台南市警局深夜公告：分局偵...

毒廢液汙染水質 新竹人疑喝下肚

三德精密科技公司今年1至3月將有毒電鍍汙染廢水排入大新竹自來水源的頭前溪及柯子湖溪上游，嚴重影響下游湳雅淨水廠取水口水質...

新北市警局人事異動 副分局長、組長、所長等138人大幅調動

基於當前治安工作需要、有效發揮整體治安功能等考量，新北市政府警察局13日晚間9點多，正式發布第四至第九序列職務逐級陞遷案，...

未戴口罩不聽勸…刺死超商店員 紙雕師判死

41歲蔣姓紙雕師去年11月疫情期間，因不滿蔡姓超商店員規勸戴口罩，持刀刺死蔡，被依殺人罪起訴；桃園地方法院認為，蔣符合自...

「寶和會」橫行雙北 主要幹部全落網

竹聯幫和堂寶和會涉入「館長」陳之漢槍擊案，檢警查出實際領袖邵伯傑涉嫌指揮、教唆底下小弟犯下多起刑案，新北地檢署昨天依組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。