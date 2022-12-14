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涉偽造文書、故縱人犯…台南爆員警風紀案 廉政署傳喚10多人漏夜偵辦

當中油執行長卻「不懂採購」逗樂法官 還稱賄款是「過年紅包」

聯合報／ 記者林品君陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，12日再開準備程序庭，涉案廠商為取得8000多萬的標案，向徐行賄200萬；但他出庭時，卻聲稱只是「過年收紅包」，還說沒受專業訓練，不懂採購更無權左右公司採購處。此話一出，讓法官當庭笑出來。

起訴書內容指，王姓廠商為取得中油十二蒸餾工場換熱器標案，向徐漢請託，盼能加快採購時程；徐也透過職務，商請中油台北採購處陳姓處長，該案也順利由王所屬公司得標。

為答謝徐漢，王男農曆年前，將200萬元裝在水果禮盒內，到煉製事業部宿舍區執行長招待所外圓環，親送給徐。

徐漢出庭時，不僅否認收賄，還說沒印象王男提過希望加快採購案速度，只是大林廠4件採購已延宕許久，才藉北上開會的時機，向總公司台北採購處反應。

但法官質疑，徐漢握有簽核標案評選委員、學者名單的權力，應有權能藉機向廠商圖利並協助取得標案。

面對指控，徐漢當下感到委屈，還說自己沒受過專業訓練「對採購不熟」，也不了解相關法規，是後來律師告訴他，才知有這個職責。法官聽聞，在法庭內忍不住笑出來，還說「都當到執行長了」。

徐漢雖坦承有收受王男的200萬元，但否認這筆錢是賄款，更強調，不清楚水果禮盒，只記得是過年前後有收到錢，還困惑「是不是過年包紅包給我？」

中油煉製事業部前執行長徐漢說自己不懂採購，讓法官當庭笑出來。圖／本報資料照
中油煉製事業部前執行長徐漢說自己不懂採購，讓法官當庭笑出來。圖／本報資料照

中油 收賄 紅包

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