台南驚傳員警風紀案 偵查隊長10萬交保
台南麻豆警分局日前偵辦一起肇事逃逸案，當事人疑找人頂替，偵辦員警被控涉及公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌，檢方今天赴分局搜索，傳喚吳姓偵查隊長在內及兩造當事人10多人，訊後吳姓隊長、鄭姓所長及田姓員警分以10萬、8萬、6萬元交保，另涉肇事逃逸洪姓男子及涉頂替楊姓男子均以5萬元交保。
台南地檢署檢察官洪欣昇今天指揮廉政署南部地區調查組、警政署政風室及台南市府警察局，共同偵辦麻豆警分局員警涉嫌公務員登載不實公文書及隱匿人犯罪嫌的重大風紀案件。
據調查，檢方等傳喚案發當天承辦車禍案件的派出所長、員警及偵查隊長等多位員警到案說明，還原事發經過。據指出，這起肇事逃逸案件，事後遭人發現，肇事者並非當時移送人犯，整起事件才曝了光。經檢舉後，檢警共傳喚員警及兩造當事人等10餘人到案說明。
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