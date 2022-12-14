「寶和會」橫行雙北 主要幹部全落網

竹聯幫寶和會前會長邵伯傑，昨被新北地檢署依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪起訴。記者陳俊智／攝影

竹聯幫和堂寶和會涉入「館長」陳之漢槍擊案，檢警查出實際領袖邵伯傑涉嫌指揮、教唆底下小弟犯下多起刑案，新北地檢署昨天依組織犯罪條例等罪名起訴邵與幹部劉志強，請求法官從重量刑。寶和會主要幹部均已落網。

檢警調查，寶和會以北市大安區、中山區及新北板橋為基地，多年來犯罪以槍擊殺人、恐嚇等暴力犯罪為主。2020年8月，「館長」陳之漢在經營的健身房前被近距離開3槍受重傷，檢警查出竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元代價，指揮槍手劉丞浩犯案，一審依殺人未遂等罪判施有期徒刑18年6月、劉丞浩16年。2人上訴，台灣高等法院改判施16年、劉15年6月。

一審法官認定寶和會會長林修伯、副會長梁智勝主持犯罪組織，判林4年徒刑，強制工作3年；梁1年徒刑。二審改依參與組織犯罪判2人各1年有期徒刑。

槍擊案後，檢警擴大追查寶和會，發現寶和會實際領袖邵伯傑、幹部劉志強等人也參與其中，且涉及多起重大刑案，擴大追查。

檢方調查，邵伯傑2000年至2018年擔任寶和會會長，退位後表面上將會長交給林修伯，但私底下仍是實質領袖，涉嫌參與3件槍擊案，包括館長槍擊案與立法院旁李姓男子槍擊案、北市濱江街槍擊案，以及紅景天吸金案主嫌謝忠奇勒贖案。

檢方另查出槍手劉丞浩犯案前半個月曾致電晶華酒店訂位，供邵伯傑等人前往恐嚇陳姓男子，企圖向有地下匯兌需求的陳姓男子勒索2000萬元。陳後來報警，邵等人未得逞。

檢方認為，邵伯傑身為寶和會精神領袖，為獲取不法利益壯大寶和會，多次策畫重大案件，目無法紀，依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪名起訴邵與劉志強，請求法院從重量刑。