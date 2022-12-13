老婦菜園遭虎頭蜂叮喪命 家屬求償188萬宜蘭縣府免賠判決遭廢棄

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償190萬餘元，一、二審皆認定縣府無怠於執行職務，判李婦家屬敗訴；案件上訴，最高法院今廢棄原判決，發回高院更審。

最高法院指出，保障人民安全是國家存在的意義和目的，尤其是保障人身自由、生存權、工作權、財產權等基本權利，而各種蛇類、蜂類等野生動物，是現代社會生活風險之一，風險分配應先由國家承擔。

最高法院委請文化大學法律系教授謝榮堂、東吳大學法律系教授林三欽擔任專家證人提供法律意見後，認為二審雖指縣府公務員沒有怠於執行職務，但縣府摘除蜂巢之前，沒有相關警示，如此公務員是否有疏失？與李婦死亡之間有無因果關係？存有疑義，二審判決未詳細調查說明，故判決廢棄發回更審。

李婦2019年7月9日上午7時許在慈航路旁的菜園被虎頭蜂群攻擊，全身叮咬20多處，她爬出菜園，由鄰居開車送醫急救，因過敏性休克不治。

家屬提告主張，慈航路的高壓電桿上有虎頭蜂巢，民眾2019年6月29日有通報縣府農業處，農業處雖派員到場會勘，確認蜂窩位置，但直到案發時仍未拆除，也沒在附近拉封鎖線、設警示牌提醒民眾注意，導致李婦在菜園工作，誤入虎頭蜂攻擊範圍，遭蜂螫致死。

家屬指控，縣府農業處案發當天才派員摘除蜂巢，但虎頭蜂有致命危險，附近有民房農田，縣府應在3天內處理完畢，卻仍給台電5天時間斷電，認為縣府有過失，提告求償190萬餘元。

一審難認縣府怠於職務，判家屬敗訴；家屬不服上訴，將求償金額減為188萬餘元。二審認為，縣府接獲通報有蜂窩存在，立即通知委外廠商處理，但蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難。