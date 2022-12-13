勾結非法操盤手吸金11億 日盛期貨、康和期貨前營業員遭起訴

陳姓女子勾結康和期貨陳姓前業務襄理，找來為了墊高客戶手續費以獲取獎金的日盛期貨林姓前業務副理共謀，以非法代操、投資海外期貨等名義，設計投資方案，交由兩名王姓手下推廣、吸引民眾挹注投資。

2020年5月，陳等人付不出約定的高額紅利金時，又與時任博威環球控股公司業務發展部副總的黃男共謀，再以假的基金認購繼續吸金，8年吸金高達11億餘元，今天均被新北地檢署依銀行法起訴。

檢方調查，陳女無業，卻對外自稱具備多年期貨投資操盤經驗，與分別任職過群益期貨、康和期貨的陳男合作，設計代操期貨，誆騙民眾挹注資金，再拉攏為了墊高客戶期貨交易手續費拿獎金的林男，透過林幫忙被害人開期貨帳戶吸金，而林男也因此從中獲取8百萬餘業績獎金。

2020年5月，陳女與陳男快付不出約定的高額紅利金，兩人竟又找上時任博威環球控股公司業務發展部副總的黃男共謀不法，造假與博威環球公司簽約，對投資人宣稱可投資境外基金，藉此繼續吸金，統計8年來共吸金11億餘元，直到因無力支付紅利金被民眾發現報警。