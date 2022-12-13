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補新血！12名律師轉任法官成功 北院法官林孟皇再調高院

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北地方法院法官林孟皇曾聲請通姦除罪釋憲，本次司法院人審會決議再次調派他為台灣高等法院法官。圖／聯合報系資料照
台北地方法院法官林孟皇曾聲請通姦除罪釋憲，本次司法院人審會決議再次調派他為台灣高等法院法官。圖／聯合報系資料照

司法院今召開人事審議委員會，張家訓等12名律師轉任法官，通過遴選，將調派各地方法院。而長期關注法治教育與社會脈動的台北地院法官林孟皇，第二度調任台灣高等法院，是審議焦點。

林孟皇著有「羈押魚肉」「找回法官失落的審判靈魂」等書，透過通俗的語言與民眾剖析法律。而不少台灣人休閒時喜歡追劇，林也從「鏡子森林」「返校」等電影電視作品，寫下「劇透人性：法官跳脫藍色高牆的正義追尋」一書，探討記者分際與倫理、白色恐怖是否是必要之惡等各層面的社會議題。

本次人審會決議如下：

●調派台灣高等法院法官王怡雯及許永煌等2人為同院法官兼庭長，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止，得連任1次。

●曾任二審法院法官，現任台北地方法院法官林孟皇，再次調任台灣高等法院法官。

●高雄地方法院法官曾鈴媖首次調任為台灣高等法院高雄分院法官，調任期間至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止。

●法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員張家訓、蔡易廷、洪舒萍、潘怡學、吳孟宇、黃則瑜、夏媁萍、張琍威、曾瓊瑤、李怡昕、王子平、張雅喻等12人完成研習程序，經司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院事宜，各法院分發員額為：占高雄地方法院缺調派台北地方法院辦理審判事務2人、桃園地方法院1人、台中地方法院1人、南投地方法院1人、彰化地方法院1人、雲林地方法院1人、嘉義地方法院1人、高雄地方法院1人、屏東地方法院1人、台東地方法院1人、宜蘭地方法院1人。

●台北地院試署法官吳玟儒、新北地院試署法官周靖容、鄭琬薇、王筱維、士林地院試署法官鍾晴、桃園地院試署法官張得莉、張羿正、呂宜臻、葉作航、台中地院試署法官郭韶旻、橋頭地院試署法官呂維翰、陳芸葶、花蓮地院試署法官何効鋼等13人，試署服務成績均經審查及格。

●台中地院候補法官簡志宇、南投地院候補法官劉彥宏、宜蘭地院候補法官李蕙伶等3人，候補服務成績均經審查及格。

●同意發給新北地院法官黃湘瑩、台中地院法官郭書豪、南投地院候補法官葛耀陽、嘉義地院法官邱美英、基隆地院候補法官顏偲凡等5人稅務專業法官證明書；發給高雄地院法官韓靜宜稅務及行政訴訟專業法官證明書；發給高等法院台中分院（調派高院辦理審判事務）法官林大為、桃園地院法官游璧庄等2人勞動專業法官證明書；發給智慧財產及商業法院法官蔡慧雯、南投地方法院（調派司法院辦事）法官林奕宏等2人少年專業法官證明書、發給高雄地院候補法官葉芮羽家事專業法官證明書。

司法院 台灣高等法院 法務部

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