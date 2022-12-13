影／超商店員被刺死 姊姊盼立法保障大夜班工作安全

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾病，事發時受藥物影響無行為能力，雖符合自首要件，也在辯論終結前向死者照片下跪磕頭道歉，但桃園地院認情節符合國際公約「最嚴重的罪行」，今依殺人罪判他死刑，褫奪公權終身。

蔡姓店員的姊姊今天到場聽判，對於結果，她表示接受，也希望未來案件上訴二審，二審法院也能繼續判死。她表示，蔣男案發前三進三出超商，變裝藏刀行凶，從店外追殺到店內，又從店內追到店外，地上滿是血跡，手段凶殘，幾乎是趕盡殺絕，而案發後，他不但在現場說「應該刺深一點」等語，法庭上也將責任全推給精神疾病和藥物影響，就連下跪磕頭也是被動，從未主動道歉，根本毫無悔意。

蔡員的姊姊希望蔣男與社會徹底隔絕，避免事件重演。她也希望相關單位及社會重視超商店員、加油站人員等夜間開放式空間工作者的人身安全，並說自己曾向勞動部和警政單位陳情，可始終未獲正面回應，「這部份如果讓勞資雙方自己處理，恐怕永遠無解，希望能透過立法，給這些工作者多一點保障，不要等弟弟的遭遇重演才又說檢討改進」。