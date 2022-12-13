母遭虎頭蜂螫死國賠敗訴 最高法院發回更審

宜蘭縣李姓婦人遭虎頭蜂螫死，李婦之子認為縣府未及時摘除蜂巢，與母親死亡有關，請求國賠。一、二審均認為縣府人員並無怠於執行職務，判決敗訴，最高法院今天發回更審。

最高法院新聞稿指出，縣府既然認為蜂巢是社會生活風險源之一應予排除，客觀上雖無法立即摘除，但在摘除前，對於蜂巢的可能危險，應採取適當必要警示。縣府摘除蜂巢前，沒有提出警示，是否屬於公務員怠於執行職務，與李婦之死是否沒有因果關係，並非沒有疑問。

最高法院表示，本案經委請學者提供法律意見，並召開言詞辯論程序，認為二審判決仍有調查未盡之處，廢棄二審判決發回高院更審。

依一審宜蘭地方法院判決書記載，李婦之子請求宜蘭縣政府國家賠償，主張宜蘭縣慈航路一處電線桿上有虎頭蜂窩，並曾發生虎頭蜂傷人事件；民眾於民國108年6月29日通報縣政府農業處1999捕蜂專線，縣府人員赴現場確認，但未及時摘除，也沒做任何處置。

李婦兒子主張，母親於108年7月9日在電線桿旁菜園工作，因未見任何警示而進入虎頭蜂攻擊範圍，遭蜂螫致死，縣府人員當晚才摘除蜂巢。

李婦兒子向法院表示，虎頭蜂傷人有致命危險，但縣府未及時摘除，與母親事故有相當因果關係，請求國家賠償喪葬費及慰撫金共新台幣190萬2000元。

一審認為，虎頭蜂飛行距離可達5公里遠，且在覓食及飛行未受干擾的情形下，並無主動攻擊人類的可能，縣府即使在蜂巢附近擺放警告標誌或管制人車通行，也難保不會發生李婦遭螫死案件。

一審也認為，「消防機關協助執行捕蜂捉蛇為民服務處理原則」規定，位於電塔等高風險環境而無法處理的蜂巢得不處理，本案蜂巢位於高壓電線上，距地面約10餘公尺，縣府原本無庸處理，但仍通報台電斷電以拆除蜂巢，且停電需要作業期程，縣府人員並無怠於執行職務，判決免賠。

案經李男上訴，改求償188萬7000元，二審由台灣高等法院審理，維持一審見解，仍判李男敗訴。李男不服二審判決提起上訴，最高法院今天發回更審。