快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

母遭虎頭蜂螫死國賠敗訴 最高法院發回更審

中央社／ 台北13日電

宜蘭縣李姓婦人遭虎頭蜂螫死，李婦之子認為縣府未及時摘除蜂巢，與母親死亡有關，請求國賠。一、二審均認為縣府人員並無怠於執行職務，判決敗訴，最高法院今天發回更審。

最高法院新聞稿指出，縣府既然認為蜂巢是社會生活風險源之一應予排除，客觀上雖無法立即摘除，但在摘除前，對於蜂巢的可能危險，應採取適當必要警示。縣府摘除蜂巢前，沒有提出警示，是否屬於公務員怠於執行職務，與李婦之死是否沒有因果關係，並非沒有疑問。

最高法院表示，本案經委請學者提供法律意見，並召開言詞辯論程序，認為二審判決仍有調查未盡之處，廢棄二審判決發回高院更審。

依一審宜蘭地方法院判決書記載，李婦之子請求宜蘭縣政府國家賠償，主張宜蘭縣慈航路一處電線桿上有虎頭蜂窩，並曾發生虎頭蜂傷人事件；民眾於民國108年6月29日通報縣政府農業處1999捕蜂專線，縣府人員赴現場確認，但未及時摘除，也沒做任何處置。

李婦兒子主張，母親於108年7月9日在電線桿旁菜園工作，因未見任何警示而進入虎頭蜂攻擊範圍，遭蜂螫致死，縣府人員當晚才摘除蜂巢。

李婦兒子向法院表示，虎頭蜂傷人有致命危險，但縣府未及時摘除，與母親事故有相當因果關係，請求國家賠償喪葬費及慰撫金共新台幣190萬2000元。

一審認為，虎頭蜂飛行距離可達5公里遠，且在覓食及飛行未受干擾的情形下，並無主動攻擊人類的可能，縣府即使在蜂巢附近擺放警告標誌或管制人車通行，也難保不會發生李婦遭螫死案件。

一審也認為，「消防機關協助執行捕蜂捉蛇為民服務處理原則」規定，位於電塔等高風險環境而無法處理的蜂巢得不處理，本案蜂巢位於高壓電線上，距地面約10餘公尺，縣府原本無庸處理，但仍通報台電斷電以拆除蜂巢，且停電需要作業期程，縣府人員並無怠於執行職務，判決免賠。

案經李男上訴，改求償188萬7000元，二審由台灣高等法院審理，維持一審見解，仍判李男敗訴。李男不服二審判決提起上訴，最高法院今天發回更審。

宜蘭 公務員 國賠

延伸閱讀

美總統拜登將簽署聯邦法 保障同婚權益

遠雄撤國賠在等認可函 台北大巨蛋恐未能在明年6月試營運

天花板狂滴黏稠黃液！他撬開驚見超巨蜂巢收穫18公斤蜂蜜嗨翻：財富自由

種樹百里國賠求償起跑 網路通報致災案達百件

相關新聞

補新血！12名律師轉任法官成功 北院法官林孟皇再調高院

司法院今召開人事審議委員會，張家訓等12名律師轉任法官，通過遴選，將調派各地方法院。而長期關注法治教育與社會脈動的台北地...

全認了！南投議員當選人曾振炎買票起訴 併提當選無效

南投縣五合一選舉結束，檢警查賄不鬆懈，繼南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳被檢方起訴併提起當選無效後，南投縣第1選舉...

自首、下跪磕頭無用 紙雕師殺人判死理由出爐

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

老婦菜園遭虎頭蜂叮喪命 家屬求償188萬宜蘭縣府免賠判決遭廢棄

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償1...

勾結非法操盤手吸金11億 日盛期貨、康和期貨前營業員遭起訴

陳姓女子勾結康和期貨陳姓前業務襄理，找來為了墊高客戶手續費以獲取獎金的日盛期貨林姓前業務副理共謀，以非法代操、投資海外期...

影／超商店員被刺死 姊姊盼立法保障大夜班工作安全

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。