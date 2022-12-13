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全認了！南投議員當選人曾振炎買票起訴 併提當選無效

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員曾振炎。記者賴香珊／攝影
南投縣議員曾振炎。記者賴香珊／攝影

南投縣五合一選舉結束，檢警查賄不鬆懈，繼南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳被檢方起訴併提起當選無效後，南投縣第1選舉區議員當選人、現任議員的曾振炎今也被提起公訴，併提起當選無效之訴，另受賄8人獲緩起訴處分。

南投地檢署檢察官張姿倩指揮警調，偵辦南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳涉嫌買票，10日依違反「選罷法」提起公訴，併提起當選無效之訴，成為南投首件被起訴並提起當選無效第一例。而今又有當選人遭起訴併提起當選無效。

檢方調查，曾振炎是現任縣議員，為爭取連任，今年10月間，自行或透過劉姓、許姓、林姓樁腳向選民以每票500元買票。檢警11月14日通知曾振炎和選民到案說明，發現曾振炎涉嫌重大，向法院聲請羈押，法院訊後諭知具保25萬元。

而經查賄團隊接獲線報並深入追查，11月25日再通知許姓樁腳、劉姓等多名選民到場，經向法院聲請羈押樁腳許姓樁腳獲准，再循線查獲林姓樁腳，受賄的林姓選民等8人均繳回犯罪所得，獲緩起訴處份，曾振炎則坦承所有行賄犯行。

南投地檢署表示，南投縣選委會已於12月2日公告當選人名單，因此依「選罷法」第120條規定，自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴，因此該署除對曾振炎提起公訴外，併向南投地方法院提起當選無效之訴。

南投 當選無效 樁腳 選罷法 檢察官 2022大選 南投縣選舉

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