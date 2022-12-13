環境犯罪判太輕惹民怨 司法院建議法官參酌這些因子

日月光排放廢水汙染後勁溪案曾震驚台灣社會，但包括廠務處處長蘇炳碩等4名被告更一審都獲緩刑，最高法院2019年4月駁回上訴確定，司法判決是否背離民眾期待，引發討論。司法院今發布「焦點團體建議法院辦理環境犯罪態樣量刑審酌時允宜注意之事項」提出建議，供法官辦理環境犯罪量刑時參考，希望量刑能更公平妥適。

環境犯罪分為兩類，第一類是汙染型環境犯罪，牽涉的法律包括廢棄物清理法、水汙染防治法、空氣汙染防制法、海洋汙染防治法、土壤及地下水汙染整治法、毒性及化學物質管理法等；第二類則是保育型的環境犯罪，例如森林法、水土保持法、山坡地保育利用條例、國土計畫法等。

針對量刑，刑法57條規定「科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀」。

司法院表示，為回應各界對環境犯罪量刑的期待，已邀請法官、檢察官、律師等實務工作者，和行政機關、民間團體與相關領域學者組成焦點團體，先後召開3次諮詢會議，交換意見。與會成員認為，環境危害程度愈重，量刑就應愈重，行為人造成主管機關難以查緝或難以判斷汙染物的影響程度、犯罪行為對環境生態造成嚴重損害或汙染物具有高危險性等，都應列為從重量刑因子。如果行為人主動回復環境，與行政機關合作清理汙染物、提供補救措施，與會人士認為可列為「從輕量刑」因子。

此外，將危害類型再細緻化的思考，例如非法排放汙染物、盜伐林木的種類、數量、地點、範圍、時間、次數等，都可列為量刑審酌事項；而環境主管的意見，也應該參酌。