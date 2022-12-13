新北檢辦館長槍擊案 抄掉作惡多端寶和會

竹聯幫和堂寶和會實際領袖邵伯傑，因指揮、教唆底下小弟犯下多起刑案，今天與幹部劉志強被新北地檢署依組織犯罪條例等罪起訴，請求新北地方法院從重量刑。

全案起源於2020年8月，館長陳之漢在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手劉丞浩開槍，一審依殺人未遂等罪判施18年6月徒刑、劉丞浩16年徒刑；案件上訴，台灣高等法院改判施16年、劉15年6月。

寶和會長林修伯、副會長梁智勝因主持犯罪組織罪，一審分別判林4年徒刑，強制工作3年、梁1年徒刑；高院今改依參與組織犯罪判林1年、梁1年。

新北檢另外持續槍擊案幕後，發現寶和會實際領袖邵伯傑、幹部劉志強等人也參與其中，且另涉及多起刑案，今依法起訴。

檢方調查，邵伯傑2000年自2018年擔任竹聯幫和堂寶和會會長，雖然現已退位將會長一職交給林修伯，但仍是會中實質領袖，且涉嫌參與三件槍擊案，包含館長槍擊案與立法院李世仁槍擊案、台北市濱江街槍擊案，以及擄走紅景天吸金案主嫌謝忠奇勒贖案。

檢方另外透過槍手劉丞浩手機查出他在槍擊案發生半月前，曾致電晶華酒店訂位，經過調查後發現，邵等人曾率眾在晶華酒店恐嚇企圖以地下匯兌將友人國外資金匯回台灣的陳姓男子，要求對方交出2000萬元，因陳男後來報警而未得逞。