涉詐助理費900萬 台南議員谷暮‧哈就繳回犯罪所得緩刑
台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，檢方偵辦期間，她即自白認罪並繳回所有犯罪所得，谷暮指誤用助理費，將人生事業毀於一旦，但從未將分文放進口袋私用，台南地院今天下午宣判，谷暮應執行2年，緩刑5年，並向公庫支付30萬元。
台南地院指出，谷暮．哈就共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月，各褫奪公權5年。應執行有期徒刑2年；褫奪公權5年。緩刑5年，並向公庫支付30萬元。另谷暮的婆婆共同犯利用職務機會詐取財物罪處有期徒刑1年9月，褫奪公權3年，緩刑3年；姊姊共同犯使公務員登載不實公文書罪，應執行有期徒刑5月，可易科罰金，谷暮自動繳交的犯罪所得985萬多元沒收。
台南地院審理時，谷暮情緒激動，悔悟掩面哭泣，她說，從政12年，單純只想服務原鄉住民，無黨無派的投入政治，希望能從政策上全面關切原住民生活，沒收財團或金主的錢，自掏腰包，衷心以為透過自己角色，發揮影響力，一直努力迄今，但沒想到卻跌在助理費上。
她表示，因自己對助理費認知，誤用助理費，卻將人生事業毀於一旦，但從未將分文放進口袋私用，統統用在人事及辦公室費用之上。這3年來，她沒有一天好好睡過，現在她只想與兩小孩一起生活，彌補過去12年未陪伴他們成長的缺憾。
谷暮的律師表示，谷暮為此案身心受盡焦熬，但仍用心問政及扶養小孩，金額雖大，但仍不足支出人事及辦公室1300多萬元，請法官輕判，並給予緩刑機會。谷暮‧哈就連同同案被告谷暮的婆婆、胞姊等人均到庭認罪，請求法官從輕量刑。
檢方認其犯後態度良好，同意法官減輕量刑，惟對緩刑部分需附加條件，向公庫支付一定金額。
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