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不滿沒戴口罩被規勸 紙雕師變裝刺死超商店員判處死刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾病，要求精神鑑定，並稱事發時因吃藥無意識，不記得行凶理由，經桃園地院審理，今天被依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

檢警調查，蔣男（41歲，在押）去年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，被蔡姓店員拒絕結帳，於是返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡員。但未料，蔣男仍心有不甘，變裝後又走回超商，招手示意蔡員到超商外談，見人靠近就持預藏利器朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡員被蔣男從店外追到店內，2人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡員奪過利器丟給路過的目擊者，求目擊者打119報警後就不支倒地，而蔣男則是蹲坐一旁冷眼觀看，直到警方到場才貴地高舉雙手就犯。

目擊者指出，蔣男當時表情是興奮的，當他去關心店員傷勢時，蔣還對著他笑，「笑到你會毛骨悚然」，不像正常人該有的反應；蔣男對監視器影像沒有意見，但認為目擊者證詞對他有惡意。

蔣男辯稱自己有精神疾病，案發時因為吃了藥，整個人斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，自己也是看了監視器畫面才知殺人。

蔡員家屬原本希望法院至少判無期徒刑，但勘驗監視器畫面後，堅決求法院死刑，指蔣男案發前三進三出超商，變裝且預藏刀械，行凶時也趕盡殺絕，顯早有預謀，殺意甚堅，精神疾病說法顯是為了脫罪。

法院審理後，認為蔣男殺人行凶客觀事實明確，且蔣男也不否認自己殺人，因此依犯罪情節及犯後態度等情量刑。

蔣姓紙雕師因沒戴口罩被超商店員勸戒，竟心生不滿，變裝持刀殺人。本報資料照片
蔣姓紙雕師因沒戴口罩被超商店員勸戒，竟心生不滿，變裝持刀殺人。本報資料照片

超商 監視器 口罩 死刑 殺人

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