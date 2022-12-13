超跑3煞痛毆男大生 法官驚爆：有人企圖影響醫院鑑定
台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案發1年多，目前僅剩張1人在押，台中地院今開準備程序庭，審判長高思大表示接獲醫院函覆「有人企圖干擾醫院鑑定結果」，高當庭諭知不能再有這樣行為，否則考慮重新羈押，張的辯護人稱張仍在押不可能、也無能力影響，盼法院徹查釐清。
審判長高思大開庭前向雙方說明，表示接獲中國附醫函覆反應有人企圖影響醫院的鑑定結果，希望由法院開庭時特別轉告切勿再有該行為，高也稱「這是很壞的動作」，他當庭諭知，千萬不能影響、干擾法院鑑定，並重話說「若再有該行為不排除考慮重新羈押」。
台中地院今開準備程序庭，審判長就中國附醫就宋姓男大生傷勢鑑定報告結果詢問雙方意見，由於醫院鑑定認為宋男達輕度肢體障礙、頭臉部毀容等，認為已達難以回復或痊癒重傷害程度。
目前仍在押的張敦量，先前交保的共犯李韋霖、陳勁豪均有出庭，3人的辯護人均就鑑定結果表示意見，多數質疑醫院鑑定方式有使用何種儀器，或僅憑患者口述、自身感受等相關評斷標準，並就宋男究竟是否達「重傷害」程度爭執。
更有辯護人直言，是否達重傷害程度是法院判斷全責，中國附醫鑑定中直接認定宋男達重傷害，已經僭越職權，認為不可採。
宋姓男大生的告訴代理人則認為，宋起初經榮總醫院認定有重傷結果，後來是經張敦量等3名被告要求重新鑑定並指定中國附醫，可見被告對該院已有信任，現在又質疑結果顯無理由；告代也說，宋男經1年治療仍行走、上樓不穩，無法久站，加上後腦開刀造成毀容，2項結果應都符合重傷。
審判長高思大表示，將盡量釐清雙方就中國附醫鑑定結果的意見，也會收集質疑部分統一函詢醫院回覆，高也再次重申「千萬不要影響、干擾醫院鑑定情況，若再發現法院將依法處置」。
張敦量的辯護人律師林柏宏表示，張目前仍羈押中，沒能力也不可能影響法院，也擔心法院今諭知的內容恐影響後續判決量刑，也建請審判長向醫院詢問究竟是誰有此意圖。
宋姓男大生的母親庭後受訪說，他們絕對沒去影響醫院鑑定，到醫院檢定都依規定排隊、沒像醫師提及案件受害人，她怕是有心人、好心人可能想去幫他們的忙，但因恐違法呼籲不要有這樣行為，且兒子受傷至今肌耐力、運動持續度都不理想，1年多無明顯改善，重傷害事實明顯。
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