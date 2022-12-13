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工作晚歸衣物被打包丟門外 婦心碎打官司休醉夫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名婦人結婚多年並育有3名子女，但婚後生活不幸福，常因丈夫工作不順被遷怒辱罵，中風也未獲妥適照顧，甚至晚上工作返家還看到自己衣物被打包丟在房門外，只能委屈睡在沙發客廳，今年初終無法忍受精神折磨搬離分居，經桃園地院審理，獲准離婚

婦人興訟指出，丈夫性格專制跋扈，未曾分擔家務，工作不順就對她怒罵、摔東西，且經常在外喝酒夜歸。她為了家庭完整，一直隱忍，未料丈夫不以為意，中風時不曾照顧關懷，缺錢就伸手要，甚至還把她鎖在房門外，不讓她進房睡覺，已無法再忍受這種精神壓力，因此訴請離婚。

審理時，婦人丈夫未出庭及具狀表示意見，僅在法院囑託員警詢問時表示「不願意離婚」。

法院調查，婦人丈夫未給付妻子生活費，但會給小孩生活費，雖曾經喝酒夜歸，但近年來時間從晚上8、9時提早到傍晚6、7時，對家庭並非全然無貢獻。不過，他與婦人經常爭吵是事實，有3名子女作證，把婦人鎖在房門外，子女也都看在眼裡。

法院認為，婦人丈夫未給婦人應有的尊重，確實不對，但婦人負氣離家，也有責任。夫妻2人因長年爭吵感情失和，相處模式逐漸變成冷漠以對，分居期間也均無任何修復關係之舉，難認婚姻還有修復可能，因此准離。

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桃園地院認為，婦人丈夫未給婦人應有的尊重，確實不對，但婦人負氣離家，也有責任，雙方婚姻難認有修復可能，因此准離。示意圖／Ingimage
桃園地院認為，婦人丈夫未給婦人應有的尊重，確實不對，但婦人負氣離家，也有責任，雙方婚姻難認有修復可能，因此准離。示意圖／Ingimage

丈夫 離婚

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