不滿挨告 男子持刀闖校園教室砍傷舊愛遭起訴
高雄63歲張姓男子因不滿中國籍李姓前女友告他，10月間酒後持美工刀闖入國小校園，砍傷正在上新住民家政課的李女和其堂妹、同學。雄檢偵結後，今天依殺人未遂罪將張男起訴。
雄檢起訴書指出，張男與李女分手後，因遭對方提告妨害名譽心生不滿，他10月20日晚間在家喝酒後，竟持刀闖入高雄鳳山某間國小地下室新住民家政課教室。
張男在教室內找到李女後，先用左手勒住對方脖子嗆「要給你死」，再以右手朝李女頸部和大腿各刺一刀，就連上前阻攔的李女堂妹跟同學也被波及刺傷。
李女及其堂妹受傷送醫，幸無生命危險；另1同學僅擦傷，未送醫。
張男隨後逃逸，警方獲報後，當天晚上在張男的住處將他逮捕，當時還測出酒測值達0.73毫克，帶回訊後，依殺人未遂等罪將他移送檢方偵辦。
張男偵訊時辯稱沒有要傷害李女，是因為對方遲遲不願撤告，才想到要在李女面前傷害自己，不料在拉扯中誤傷李女，檢方未採信其說詞，並檢視相關證物和證詞，複訊後將他聲押獲准。檢方今天則依殺人未遂罪將他起訴。
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