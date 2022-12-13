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老婆懷孕「種到底是誰的？」 小兒科醫師用姙娠紀錄探他反應
劉姓小兒科醫師為刺探妻子與他人交往情形，將妻子診斷有皮膚病、已懷孕的醫療資訊以LINE傳給張姓男子，被訴妨害秘密、違反個資法；法院審理，劉妻撤回妨害秘密告訴，台北地院依違反個資法判劉有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。
法官認為，劉明知妻子的個人資料屬於個人隱私權保護的範疇，卻於得悉配偶懷孕且非己出情緒激動時，為探悉狀況，利用醫療紀錄藉以刺探張姓男子的反應，缺乏尊重他人隱私權的法治觀念，行為並不足取。
判決書指出，念及劉姓小兒科醫師犯後坦承犯行、與妻子和解並支付完畢，審酌劉自述後來經過親緣DNA鑑定「證實該子女確非己出」等因素，就劉犯行量刑，宣告劉可以緩刑。
台北地檢署指控，劉姓小兒科醫師與張姓女子是配偶關係，張女2020年診斷有「疥瘡」、「姙娠」，「疥瘡」、「姙娠」2項醫療紀錄都屬於個人資料，劉卻在知悉後洩露。
2021年1月間，劉在與張姓男子以通訊軟體LINE聯繫時，提及妻子有「疥瘡」、「姙娠」，利用資訊探詢張姓男子與自己妻子的交往情形，他的妻子發現，向台北市警中山分局提告，劉依妨害秘密、違反個人資料保護法起訴。
法院開庭，劉認罪，劉妻獲金錢賠償，就妨害秘密罪撤告，法官改簡式審判，只對劉違反個資法部分論罪。
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