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最貪公務員否認收賄 聲稱「送上門的百萬元」僅是謝禮

聯合報／ 記者林品君陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，昨再開準備程序庭，其中，蕭姓廠商為得標近1.7億的標案，涉嫌以400萬向徐及在中油經營福利社的陳男行賄；出庭時，蕭、陳兩人大致坦承犯行，唯獨徐漢否認向廠商要錢，還說自己幫不上忙，這筆錢只是得標後的謝禮。

起訴書指，蕭姓廠商為招標大林廠A群組換熱器採購案，又知悉中油大林廠經營福利社的陳姓遠親與徐漢熟識，便向陳請託向徐關說，並坦承支付400萬元賄款。

雖蕭男在法庭上坦承犯行，但他指是陳向他索取400萬作得標代價；陳男的說法則有出入，他表示是蕭主動提議支付得標金額2成，約300餘萬元作答謝，並以「湊整數」為由支付至400萬元。

針對400萬元的分配，蕭男說，只負責給錢，對於陳男如何處置400萬並不清楚；陳男說，蕭把錢給他「全權處理」，承認自己拿了200萬作為幫蕭向徐行賄的報酬。

關於此案，徐漢出庭時說，曾再三告知陳男，大林廠A群組換熱器採購案是最有利標，自己幫不上忙，但陳向他表示，若此案可成，將會致上「後謝」（指委託人支應的酬勞）。

徐漢雖承認此案有收200萬，但這筆錢，認為是陳男自己說過要給錢，所以還是把錢送上來；徐更在法庭上多次強調，「絕對沒有」要求蕭姓廠商給錢，否認收賄。

前中油執行長徐漢涉收賄弊案，昨再開準備程序庭，徐否認向廠商要錢，還說自己幫不上忙，200萬只是得標後的謝禮。記者林品君／攝影
前中油執行長徐漢涉收賄弊案，昨再開準備程序庭，徐否認向廠商要錢，還說自己幫不上忙，200萬只是得標後的謝禮。記者林品君／攝影
前中油執行長徐漢涉收賄弊案，昨再開準備程序庭，徐否認向廠商要錢，還說自己幫不上忙，200萬只是得標後的謝禮。圖／翻攝畫面
前中油執行長徐漢涉收賄弊案，昨再開準備程序庭，徐否認向廠商要錢，還說自己幫不上忙，200萬只是得標後的謝禮。圖／翻攝畫面

中油 收賄 關說

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