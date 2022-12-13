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男子再三引進外縣市廢棄物 彰化環保局盼法院從重量刑
彰化縣蔡姓男子沒代理清除廢棄物許可文件，多次找地堆放外縣市事業廢棄物，去年9月找林姓男子委託不知情友人代租農地，堆放35個太空包引起側目和一再被檢舉，彰化地方法院判決蔡男1年2個月有期徒期，沒收犯罪所得1萬元。可上訴。
彰化縣環保局今天表示，不清楚蔡男去年10月涉犯非法清理廢棄物已被判刑，只知蔡男相同犯行至少4次，都從外縣市運事業廢棄物回家鄉堆放，希望司法從重量刑，也希望像這樣的縣民能「人口外流」以免危害彰化。
判決書指出，蔡男（43歲）夥同林男（31歲，另案審理中）、年籍不詳的龔姓男子都沒取得代理清除廢棄物許可文件，去年9月林男找不知情的友人以兩萬元承租芬園鄉一處農地，再找不知道的貨運車司機載新北市鶯歌區鐵皮工廠、台北市松山區第二果菜市場廢棄物，運到芬園鄉這處農地堆置。
附近民眾見農地莫名冒出太空包、棧板，分別向環保局檢舉和黃姓地主抗議，黃姓地主要求移走廢棄物，蔡男和林男另找兩名堆高機司機把部分廢棄物運到某工廠旁邊空地，這次不但被檢舉還被環警查獲，扣得35個太空包、25塊棧板和兩輛堆高機，警詢後移送偵辦，蔡男、林男等相關人等對犯行坦承不諱，地檢署依違反廢棄法提起公訴。
法官審酌蔡男沒申請廢棄物清除理處理的許可文件，竟與林男共同非法清理一般事廢棄物，影響環境，幸好不是有害廢棄物不會擴及其它汙染，蔡男是累犯，坦承犯行，法官兼衡其犯罪手段等一切情狀，判處一年兩個月，沒收不法所有1萬元以示懲儆。
環保局檢查，從新北與台北兩市運來的廢棄物有瀝青塊、塑膠罐、電線及大小不一的塑膠桶、鐵桶，桶內盛裝有機溶劑，因熔點低，極易引發火災。環保局將要求蔡男、林男等行為人負責清除這些廢棄物，並依廢清法開罰6千到300萬元。
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