快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子再三引進外縣市廢棄物 彰化環保局盼法院從重量刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蔡姓男子沒代理清除廢棄物許可文件，多次找地堆放外縣市事業廢棄物，去年9月找林姓男子委託不知情友人代租農地，堆放35個太空包引起側目和一再被檢舉，彰化地方法院判決蔡男1年2個月有期徒期，沒收犯罪所得1萬元。可上訴。

彰化縣環保局今天表示，不清楚蔡男去年10月涉犯非法清理廢棄物已被判刑，只知蔡男相同犯行至少4次，都從外縣市運事業廢棄物回家鄉堆放，希望司法從重量刑，也希望像這樣的縣民能「人口外流」以免危害彰化。

判決書指出，蔡男（43歲）夥同林男（31歲，另案審理中）、年籍不詳的龔姓男子都沒取得代理清除廢棄物許可文件，去年9月林男找不知情的友人以兩萬元承租芬園鄉一處農地，再找不知道的貨運車司機載新北市鶯歌區鐵皮工廠、台北市松山區第二果菜市場廢棄物，運到芬園鄉這處農地堆置。

附近民眾見農地莫名冒出太空包、棧板，分別向環保局檢舉和黃姓地主抗議，黃姓地主要求移走廢棄物，蔡男和林男另找兩名堆高機司機把部分廢棄物運到某工廠旁邊空地，這次不但被檢舉還被環警查獲，扣得35個太空包、25塊棧板和兩輛堆高機，警詢後移送偵辦，蔡男、林男等相關人等對犯行坦承不諱，地檢署依違反廢棄法提起公訴。

法官審酌蔡男沒申請廢棄物清除理處理的許可文件，竟與林男共同非法清理一般事廢棄物，影響環境，幸好不是有害廢棄物不會擴及其它汙染，蔡男是累犯，坦承犯行，法官兼衡其犯罪手段等一切情狀，判處一年兩個月，沒收不法所有1萬元以示懲儆。

環保局檢查，從新北與台北兩市運來的廢棄物有瀝青塊、塑膠罐、電線及大小不一的塑膠桶、鐵桶，桶內盛裝有機溶劑，因熔點低，極易引發火災。環保局將要求蔡男、林男等行為人負責清除這些廢棄物，並依廢清法開罰6千到300萬元。

彰化縣蔡姓男子沒取得清除處理廢棄物的許可文件，和林姓友人共同從事非法清運事業廢棄物，蔡男被判刑1年兩個月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣蔡姓男子沒取得清除處理廢棄物的許可文件，和林姓友人共同從事非法清運事業廢棄物，蔡男被判刑1年兩個月。記者簡慧珍／攝影

廢棄物

延伸閱讀

台灣好行清水岩線、彰南快線明年停駛 彰化僅剩鹿港路線

顛覆印象！ 普通重機噪音不合格率大於大型重機

紀錄男孩立志成為園藝大師 彰化三春國小短片獲獎

貨輪彰化外海舵機故障緊急下錨求救 10陸籍船員待救

相關新聞

補新血！12名律師轉任法官成功 北院法官林孟皇再調高院

司法院今召開人事審議委員會，張家訓等12名律師轉任法官，通過遴選，將調派各地方法院。而長期關注法治教育與社會脈動的台北地...

全認了！南投議員當選人曾振炎買票起訴 併提當選無效

南投縣五合一選舉結束，檢警查賄不鬆懈，繼南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳被檢方起訴併提起當選無效後，南投縣第1選舉...

自首、下跪磕頭無用 紙雕師殺人判死理由出爐

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

老婦菜園遭虎頭蜂叮喪命 家屬求償188萬宜蘭縣府免賠判決遭廢棄

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償1...

勾結非法操盤手吸金11億 日盛期貨、康和期貨前營業員遭起訴

陳姓女子勾結康和期貨陳姓前業務襄理，找來為了墊高客戶手續費以獲取獎金的日盛期貨林姓前業務副理共謀，以非法代操、投資海外期...

影／超商店員被刺死 姊姊盼立法保障大夜班工作安全

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。