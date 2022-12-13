偷書賊出獄後重操舊業 竊取近3千本書判徒刑4年

蕭姓男子曾遭嘉義警方查獲偷竊約20萬本書被判刑1年6個月，蕭男繳交罰金出獄後重操舊業，在全台多間書店竊取近3000本書後在拍賣網站售出，今天遭彰化地院判徒刑4年，可易科罰金。

嘉義警方民國104年曾逮捕蕭男，查出蕭男常揹著背包進入書店，利用空檔竊取書籍，一次可得手約20本，而蕭男96年至104年，共竊取約20萬本書，偷來的書籍則透過拍賣網站低價售出，累積收入超過千萬，蕭男105年遭判有期徒刑1年6個月，可易科罰金。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，107年3月，蕭男徒刑易科罰金執行完畢出獄後，109年10月至110年4月，前往新北市、台中市及彰化縣等地書店竊取近3000本書，然後在拍賣網站開設「69書庫」賣場，將偷來的書籍以市價打折售出。

蕭男去年10月前往彰化溪湖鎮一間超市竊取啤酒、水果等物品得手後離去，超市業者發覺遭竊報警，彰化警方調閱監視器畫面，循線逮捕蕭男，在住處查扣725本書，才發現蕭男重操舊業。

地院法官認為，檢察官在起訴書中已具體指出被告為累犯，5年內故意再犯案依刑法規定加重其刑，因此依竊盜等罪，判處蕭男有期徒刑4年，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案仍可上訴。