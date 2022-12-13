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北市高檔「禮服店」小姐偷拍女同事上廁所四處傳 判拘役
台北市中山區某知名酒店曾姓女子陪同何姓女同事上廁所，以手機竊錄何女如廁，何女提告，台北地院審理，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判曾女拘役40日，得易科罰金4萬元，手機沒收。可上訴。
網路資訊顯示，「犯罪地」的這家酒店是位於台北市中山區的高檔「禮服店」，前身是老字號「金X」酒店，生意不惡。
檢方指控，24歲曾姓女子與被害人何女過去是酒店同事，2021年12月15日凌晨，曾女在酒店廁所內利用陪何女上廁所，用手機竊錄何女如廁，將影片四處傳出，何女發現後提告。
檢警查辦時，曾女承認偷拍，檢察官查證傳送、流覽過何女如廁影片檔的3名女性證人後，認定曾女犯妨害秘罪，將她起訴。
台北地院審理認為，曾女任意以錄影方式竊錄何女如廁，對何女身心造成傷害，考量她審理時坦承犯行，但未與被害人達成和解或取得諒解，審酌她高職畢業等，判她拘役40日，並宣告犯罪用的手機沒收。
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