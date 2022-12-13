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酒駕累犯憂3600坪農地遭查封 急繳清21萬罰鍰

中央社／ 花蓮縣13日電

花蓮光復鄉55歲黃姓男子因無照、酒駕累犯，欠繳新台幣近22萬元罰鍰，移送行政執行署花蓮分署強制執行，名下3600坪農牧用地被查封，才趕緊與家人籌錢繳清罰金。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息指出，黃男戶籍在花蓮光復鄉，民國104年、108年都有酒駕等不能安全駕駛刑案紀錄；今年3月間又在193縣道鄰近瑞岡大橋處因酒駕及無照騎車，遭鳳林警分局舉發。

由於黃男5年內違規3次以上，遭交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站重罰21萬元，無照駕駛裁罰9000元，並於11月1日移送行政執行署花蓮分署強制執行。

花蓮分署指出，黃男名下無存款、薪資或車輛可執行，於是查封名下一筆鳳林鎮3600坪農牧用地作為保全，預計12月29日到現場指界查封。黃男憂心這筆今年6月才剛權利取得的土地被查封，隨即與家人籌措現金，由兒子出面繳清罰鍰。

花蓮分署呼籲，為遏止酒駕事件發生，會依循「酒駕零容忍」政策，持續強力執行交通違規及酒駕裁罰案件，提醒民眾勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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