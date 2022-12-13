高虹安涉詐領助理費 檢調函調立院薪資清冊

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調繼日前傳喚高的國會辦公室前行政主任黃惠玟等人後，目前也已函文向立法院人事處，調閱高虹安過往公費助理薪資清冊，同時藉由綽號「小兔」的黃女提供的500筆內帳及相關供詞，釐清高虹安助理費流向和公積金使用情形。北檢對此回應，希望外界勿作無謂揣測，讓檢察官有不受干擾的辦案空間。

據了解，檢調上次傳喚黃女後，除已取得其手中握有的內帳，同時取得黃女的手機，檢調正在就其內容通聯進行分析，以便與調閱高虹安國會辦公室助理薪資清冊後的金流相互釐清、比對。

外傳檢調日前除傳喚黃惠玟及副主任陳昱愷外，另已傳喚4名對外掛名主任的國會助理，以及曾主動向檢調提供包括5個以上吹哨者爆料的民眾黨前竹北市黨部執行長林冠年，也已分別約談到案；但據悉目前除黃、陳二人外，尚無其他人遭約談。