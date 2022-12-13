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會議諫言飛安犯眾怒、德安解雇副機師 她怒提告保住工作

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

德安航空DHC6機隊林姓副駕駛，前年9月在公司會議中諫言飛安疑慮，卻被公司認為發言是對同仁惡意攻訐，對指揮系統造成挑戰，隔1個月後隨即被德安解雇，林女不服提確認僱傭關係訴訟，高雄地院審理時，法官認為林女若發言不妥，德安應督促他改善，直接解雇已違反「解僱最後手段性原則」，判德安敗訴，林女不僅保住工作，德安航空還要賠她142萬元，並至復職前每月給付15萬元月薪。

德安航空主要經營台灣本島往返離島航班，林女2018年考進德安航空擔任DHC6儲備副駕駛，經過重重考驗後，同年8月取得資格擔任DHC6機隊副駕駛，飛航公司經營的高雄、台東往來離島的航線。

判決指出，2020年9月11日，德安航空召開「機隊技術研討會議」，林女在會議尾聲的臨時動議中，針對訓練助理職務、飛安問題、性別歧視、公司管理等問題發言10分鐘。

林女質疑，「右手受傷嚴重長達數月，連舉手過肩都顯現疼痛難耐的樣子，操作飛機的時候有多危險，你們都知道，所有副駕駛都膽戰心驚，但是沒有人敢反應，只敢私議論」、「我問飛安官這麼危險你為什麼不提報，教官缺跟我說誰敢啊？找死啊？」、「在離島落地時，副駕駛喊重飛而正駕駛執意要落地，副駕駛打死都不敢說出正駕駛是誰，這件事不是單一事件。」

林女發言結束後，還向主持會議的總經理稱「到時候總經理跟我約談的話，我會跟你說更多的事情」、「今天可能讓你很shock，也讓你很傷心，可是我已經忍了兩年多了，謝謝你，謝謝大家。」

只不過會議結束後，林女被公司公告停飛，隔１個月後召開審議會，裁定「免職」林女職務，10月22日隨即將林女解雇。林女不服，提確認僱傭關係訴訟，主張德安航空解雇違反勞基法，向公司索討從解雇至提告期間，合計142萬元薪水，並要求公司在她復職前，每月給付15萬2693元薪資。

德安航空挨告後反駁，稱林女在會議中趁隙發表與會議主題無關的意見，批評公司、主管領導方向偏頗，還指名多位員工有性別歧視，甚至未經證實臆測飛安問題等，已經打擊主管、員工士氣，行為已違反公司營運手冊規則，解雇她是符合勞基法規定，並不是胡亂開除員工。

雄院審理時，法官勘驗會議錄音檔，認為林女雖與總機師及部分隊員發生不快，但會議當天發言未有謾罵、嘲笑或侮蔑等情況，林從2018年3月受雇後，應是不知如何正確溝通及尋求救濟，才會突然在會議中發言洩憤，且事後也向總經理致歉，並未置總經理顏面不顧，未達「重大侮辱」程度。

法官另傳喚德安航空員工作證，發現林女在會議中發言內容，如男女關係、訓練助理職務、飛安問題、性別歧視、公司管理等情節，在公司耳語間早有流言，並非突如其來，隊員間嫌隙早有端倪，因此對飛安影響或員工士氣低落等情況，並不是林女在會議中發言所挑起。

雄院法官認為，德安航空若認為林女發言不妥，應先施予申誡、記小過、大過，甚至以扣薪、罰俸、服勞務等懲戒處分，督促原告改善，應該就足以維護工作場所紀律，而非逕行逕行將她解雇，此舉違反「解僱最後手段性原則」，綜合相關事證，判林女勝訴，不僅保住工作，德安也須依照林女請求，給付薪資。

經營本島、離島航線的德安航空，前年解雇諫言的副機師，對方提確認僱傭關係訴訟，獲法院判決勝訴。本報資料照片
經營本島、離島航線的德安航空，前年解雇諫言的副機師，對方提確認僱傭關係訴訟，獲法院判決勝訴。本報資料照片

德安航空 飛安

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