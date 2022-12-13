女師曠職遭解聘討330萬年終 牽拖總統府有責索償12億

雲林縣劉姓女子是國中英文教師，2017、2018年間有未請假即未到校上課、連續曠職3個月等情形，由校評會解聘，劉女指控校方指派非英文課程違約，求償330萬元薪資、獎金，另外也認總統府、歷任校長、教評會人員有責，分別索償12億、1850萬元，法院審理後，認為劉女索償無理，全數駁回。

判決指出，雲林縣劉姓女子是國中英文教師，她先在2017年5月4日起至該學期結束，都未到校上課，也未完成請假手續，後來又在0217年8月1日起至2018年4月30日，申請伺親留職停薪，2018年5月1日才復職，但復職後又在同年8月29日至11月15日，連續曠職，校方多次聯繫後，寄出曠職通知。

該校校長依規定成立調查小組後，在2018年10月間召開教評會審理後，認定劉女有「教學不力或不能勝任工作有具體事實」的事由，在同年11月14日生效。

劉女不服解聘處分，向雲林地院提出給付薪資後，因屬公法爭執，移送台中高等行政法院審理。

劉女抗辯，她是英文科教師，但校方從2017年5月起，即指派不符專頁的人文、軍訓、健康及資源班英文課程，超出專業能力，違反教師聘約規定，導致無法接受校方安排授課，因此依法請求2017至2020年間的薪資、考績、年終獎金共330萬餘元。

劉女還說，全案多次致電總統府、縣府教育處後，僅回覆尊重校方單位，漠視權利，在今年10月間，追加訴訟，向總統府索償12億元，另向教評會、兩任校長索償1850萬餘元。

中高行審理後認定，有關總統府、教評會與校長索償部分，都不是此案的被告機關，基礎事實難認同一，此部分追加求償，有礙訴訟終結，不予准許而駁回。

求償薪資、考績及年終獎金部分，校方有在2017年給付劉女求償薪資，年終、考績獎金則因劉女事病假45天，不符規定未給付，其後劉女伺親留職停薪，校方不給薪資，劉女返校後，校方也有給薪資，劉女在2018年底即遭解聘，不得請求2018年11月至2019年7月的薪資。