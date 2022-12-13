水溝冒驚悚綠水 釀新竹百萬人口喝毒廢水疑慮

新竹檢警查出位於竹北的三德精密科技公司，將有毒電鍍汙染廢水排入大新竹自來水源的頭前溪及柯子湖溪上游，嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口水質，且查出是長期未處理的鍍鉻廢液及高濃度重金屬鉻及磷酸鋁等廢液，經偵查終結對該公司及陳姓負責人提起公訴。

新竹地檢署檢察官劉晏如指揮新竹市警察局，並結合行政院環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊、新竹縣市環境保護局，偵辦三德科技違法排放電鍍有毒汙染廢水，查出三德科技的電鍍製程除膜槽蒸氣管自裝設時起均未定期維護，安全管理上存有明顯疏失，陳姓負責人也未積極維護、更新管線或督促所屬員工定期檢修管線。

根據檢方指出，陳姓負責人明知公司從事各種金屬素材如金、銀、鋁、鎳、銅等電鍍、陽極處理及化成處理等製程中，會加入鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，所產生的藥液廢水都含有各類對人體有危害的重金屬，卻在去年3月11日，因管線老舊破裂，而使含有鉻酸及磷酸的廢水外洩約200公升，沿著廠區內排水溝溢流到鳳山溪。

不僅如此，陳姓負責人為圖節省三德公司依規定做廢水處理措施所需維護、添購設備及添加藥劑、處理污泥等費用成本，因廠區鍍鉻槽體仍存有6噸含有鉻酸12%的長期未處理鍍鉻廢液，竟在今年1月1日至3月15日期間，以車輛載運廢液至陳男先前位在新竹市東區光復路的民宅舊廠址。

他利用事先在屋內鑿穿地板的孔洞，將廢液逕自排放至排水溝順流而下，汙染柯子湖溪地面水體，並嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口的水質。

因水汙染涉及新竹地區民眾用水安全，檢警獲報後立刻分由國土綠能專組主任檢察官高如應及檢察官劉晏如偵辦，經專案團隊召開多次專案會議，實地追查污染來源，並在7月26日持法院搜索票執行搜索，扣得簿冊、報表、馬達等相關證物。

檢方表示，三德科技及其負責人涉犯刑法第190條之1，及水污染防治法、廢棄物清理法，將被分類為第二類毒性化學物質的鉻酸廢液任意排放，依環保署毒性及關注化學物質管理法中定義，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用。