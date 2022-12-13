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玉里警休假夜市買晚餐 逛攤還順便逮詐欺通緝犯

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里警分局員警戴靖原，休假日到夜市買晚餐，邊逛邊看，發現一名男子疑是剛被發布通緝的詐欺嫌犯，拿出手機照片比對確認，再通知線上巡邏員警到場，當場逮捕，警詢後解送花蓮地檢署歸案。

玉里派出所警員戴靖原平常就很用心各項勤務，本月9日晚間8時，他休假到玉里夜市買晚餐，發現前方一名張姓男子相當眼熟，他曾處理過相關案件；戴靖原有關注通緝犯並截圖的習慣，記得對方剛被發布通緝犯，拿出手機照片比對，確認就是28歲的張姓男子。

當時夜市人潮眾多，戴靖原不動聲色，一面盯著張男，同時通報線上巡邏員警谷昭慶到場，出示證件表明身分，當場將張姓男子逮捕。張男是玉里人，因涉詐欺案件前一天才被發布通緝，9日帶女友逛夜市，直到警察出示證件並告知，他才知道自己成了通緝犯，大喊「怎麼會這樣」。

玉里警分局長温基興表示，為淨化選後治安，分局人員齊心合力，加強緝毒、肅槍、打詐與掃黑工作，本月8日至今，已查獲酒駕公共危險罪4件4人、竊盜通緝犯1名、詐欺通緝犯1名，維護花蓮南區治安。也請民眾如遇有可疑不法情事立即撥打110，提供犯罪情資。

花蓮張姓男子（左）不知自己成為通緝犯，帶女友逛夜市，遭玉里警分局員警認出逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮張姓男子（左）不知自己成為通緝犯，帶女友逛夜市，遭玉里警分局員警認出逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮張姓男子（中）不知自己成為通緝犯，帶女友逛夜市，遭玉里警分局員警認出逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮張姓男子（中）不知自己成為通緝犯，帶女友逛夜市，遭玉里警分局員警認出逮捕。記者王燕華／翻攝

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