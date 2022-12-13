警察變成狼！他假借辦詐欺案性侵12歲少女 賠170萬和解仍要關8年定讞

時任台南市警察局警員殷培淳因承辦詐欺案件認識一對單親母女，他趁到母女家飲酒、談事情，慫恿母親外出買酒，再強行性侵甫國小畢業的女兒，最高法院依依公務員假借職務上之機會對未滿14歲女子犯強制性交罪，判殷8年徒刑定讞；殷案發後已離職，並在工廠工作。

殷2020年6月11日受理詐欺案件，認識來報案的母女，陸續以提供案件意見為由，雙方互留電話和LINE；他事隔10天開車到母女的租屋處，支開母親去買酒，趁獨處的機會，強行壓制12歲少女親吻脖子、嘴巴，少女喊「不要」、「阿伯請你不要這樣子」，殷仍不罷手，脫掉少女內外褲，性侵得逞。

殷否認犯行，供稱是他看母女可憐，單純長期資助對方，當天是少女主動幫他脫掉褲子，坐在他身上摩擦，他一開始有制止，最後因緊張才射精。