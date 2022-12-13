快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察變成狼！他假借辦詐欺案性侵12歲少女 賠170萬和解仍要關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任台南市警察局警員殷培淳因承辦詐欺案件認識一對單親母女，他趁到母女家飲酒、談事情，慫恿母親外出買酒，再強行性侵甫國小畢業的女兒，最高法院依依公務員假借職務上之機會對未滿14歲女子犯強制性交罪，判殷8年徒刑定讞；殷案發後已離職，並在工廠工作。

殷2020年6月11日受理詐欺案件，認識來報案的母女，陸續以提供案件意見為由，雙方互留電話和LINE；他事隔10天開車到母女的租屋處，支開母親去買酒，趁獨處的機會，強行壓制12歲少女親吻脖子、嘴巴，少女喊「不要」、「阿伯請你不要這樣子」，殷仍不罷手，脫掉少女內外褲，性侵得逞。

殷否認犯行，供稱是他看母女可憐，單純長期資助對方，當天是少女主動幫他脫掉褲子，坐在他身上摩擦，他一開始有制止，最後因緊張才射精。

一審判殷11年徒刑，二審認為殷犯後矢口否認犯行，未思檢討己過，但少女下體和內褲均有驗出他的DNA，但殷已和母女以170萬元和解，並支付金錢，母親具狀表示願意原諒殷，不再追究民、刑事責任，改判8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

詐欺 性侵

延伸閱讀

藉辦案機會性侵少女 前台南警判刑8年定讞

可怕！少女睡醒驚見跟騷男坐床邊 法院判決出爐

化療也沒效…英國白血病少女靠基因療法 半年清光癌細胞

台中大叔見高中女凍未條 逼看手機A片、襲胸還尾隨

相關新聞

補新血！12名律師轉任法官成功 北院法官林孟皇再調高院

司法院今召開人事審議委員會，張家訓等12名律師轉任法官，通過遴選，將調派各地方法院。而長期關注法治教育與社會脈動的台北地...

全認了！南投議員當選人曾振炎買票起訴 併提當選無效

南投縣五合一選舉結束，檢警查賄不鬆懈，繼南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳被檢方起訴併提起當選無效後，南投縣第1選舉...

自首、下跪磕頭無用 紙雕師殺人判死理由出爐

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

老婦菜園遭虎頭蜂叮喪命 家屬求償188萬宜蘭縣府免賠判決遭廢棄

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償1...

勾結非法操盤手吸金11億 日盛期貨、康和期貨前營業員遭起訴

陳姓女子勾結康和期貨陳姓前業務襄理，找來為了墊高客戶手續費以獲取獎金的日盛期貨林姓前業務副理共謀，以非法代操、投資海外期...

影／超商店員被刺死 姊姊盼立法保障大夜班工作安全

去年11月新冠疫情二級警戒，紙雕師蔣嘉凱不滿被規勸戴口罩，持刀刺死蔡姓超商店員，消息震驚社會；案發後，蔣堅稱自己有精神疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。