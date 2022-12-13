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藉辦案機會性侵少女 前台南警判刑8年定讞

中央社／ 台北13日電

前台南市政府警察局佳里分局員警殷培淳藉辦案機會，性侵一名國小剛畢業的少女。一審判處殷男11年徒刑，二審考量殷男已賠償、和解，改判8年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審台南地方法院判決書指出，一名單親媽媽於2020年6月11日因疑遭詐騙，帶女兒前往佳里分局佳里派出所報案，由殷男負責辦理；殷男利用辦案機會與母女2人認識，並互加通訊軟體好友。

一審指出，殷男於2020年6月21日下午前往被害母女住處談論案件，要求單親媽媽外出購物，進而性侵少女得逞；單親媽媽事後得知女兒遭性侵提出檢舉，警方於同年7月22日通報檢察官偵辦，隨後拘提殷男到案，檢察官偵辦後起訴。

殷男否認性侵，但一審依證人證詞，及被害人褲子、棉被等沾染物採到與殷男相符的DNA，認定殷男犯罪事證明確，依公務員假藉職務上機會故意對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑11年，褫奪公權5年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。檢察官主張殷男毫無悔意，一審量刑過輕；殷男仍矢口否認犯行，但已與單親媽媽調解並支付新台幣170萬元；單親媽媽具狀表示願意原諒殷男，不再追究民、刑事責任。

二審審酌，雙方已調解，量刑基準已與一審不同，因此撤銷一審判決。

二審考量殷男案發時身為人民褓姆，不思保護幼弱，反知法犯法，使少女身心遭受巨大創傷，並侵害警察執行公權力的尊嚴與信用，犯後辯解一再改變，耗費司法資源，改判處有期徒刑8年，褫奪公權3年。

殷男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。

此案發生後，台南市警局督察室調查認為殷培淳涉犯性侵罪嚴重影響警譽，記1大過並調職到歸仁分局，殷培淳隨後於2020年8月辭職。

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