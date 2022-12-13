快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭員山頭分村長當選人涉現金買票 宜檢選後起訴

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山鄉頭分村當選的林姓村長候選人，選前涉嫌拿現金4000元到陳姓選民住處前買票來尋求支持，對方也收下。宜蘭地檢署偵結，兩人均坦承不諱，檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴林男，認為陳女有悔意，不起訴處分；這也是宜檢今年選舉第2件當選人起訴案。

林姓男子11月20日晚上6點35分在陳姓村民住處前，交付現金4000元，作為她與其家人於選舉時投票給林的對價，陳也答應並收下。查賄小組23日發動搜索，查扣現金1萬元並拘提林到案，檢方複訊後，諭令3萬元交保候傳，陳則交出收受4000元，訊畢請回。

檢方表示，林男偵查中坦承不諱，與陳姓選民證述、扣押物品收據全戶戶籍資料與監視影像等相符，認為他涉犯選罷法對有投票權人交付賄賂而約定投票權為一定行使罪嫌，依法提起公訴，而他偵查中自白犯行，依法減刑。

另外，陳姓選民於警詢、偵訊時坦承不諱，所為涉犯刑法第143條第1項有投票權之人收受賄賂而許以投票權為一定之行使罪。檢方指出，陳無前科，素行良好，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承罪行且主動交出收受現金，頗有悔意，並寫悔過書，當知警惕而無再犯之虞，以不起訴處分。

宜蘭地檢署。記者林佳彣/攝影
宜蘭地檢署。記者林佳彣/攝影

延伸閱讀

宜蘭打卡熱點八角樓將見客 年底重新開放

搶救呼吸道插管比賽 宜蘭消防局首度成軍參賽拿下佳作

結盟無望！宜蘭下屆議長選舉 民進黨決定自推人選戰到底

行者·蔡明亮大展閉幕 壯圍沙丘做為地方展售展演平台

相關新聞

吳斯懷被控煽惑「八百壯士」襲警 無罪確定

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷與「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪罪。台北地方...

宜蘭員山頭分村長當選人涉現金買票 宜檢選後起訴

宜蘭縣員山鄉頭分村當選的林姓村長候選人，選前涉嫌拿現金4000元到陳姓選民住處前買票來尋求支持，對方也收下。宜蘭地檢署偵...

傳檢調查扣高虹安助理薪資清冊 北檢：不便評論

媒體報導，檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，日前赴立法院人事處查扣高虹安辦公室助理薪資清冊等資料。北檢今天對...

車禍半年後死亡 醫師相驗「自然死」險吃偽造文書官司

莊姓男子車禍傷重半年後死亡，家醫診所李姓醫師相驗後在死亡證明上寫「自然死」，死因是「吸入性肺炎併呼吸衰竭」；檢方認為李未依程序報司法相驗，死亡證明涉造假，依偽造文書罪嫌起訴。高雄地方法院認為李是依醫學專業相驗，判無罪。

松山分局被砸 4警大事化小被彈劾

台北市松山警分局中崙派出所去年四月間遭黑衣人闖入砸電腦鬧事，輪值主管顏敏森指示員警「簡單處理」，通報、管控、調查機制失能...

賣換臉猥褻片 網紅小玉判賠黃捷100萬

網紅「小玉」朱玉宸和莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，其中高雄市議員黃捷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。