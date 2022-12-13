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宜蘭員山頭分村長當選人涉現金買票 宜檢選後起訴
宜蘭縣員山鄉頭分村當選的林姓村長候選人，選前涉嫌拿現金4000元到陳姓選民住處前買票來尋求支持，對方也收下。宜蘭地檢署偵結，兩人均坦承不諱，檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴林男，認為陳女有悔意，不起訴處分；這也是宜檢今年選舉第2件當選人起訴案。
林姓男子11月20日晚上6點35分在陳姓村民住處前，交付現金4000元，作為她與其家人於選舉時投票給林的對價，陳也答應並收下。查賄小組23日發動搜索，查扣現金1萬元並拘提林到案，檢方複訊後，諭令3萬元交保候傳，陳則交出收受4000元，訊畢請回。
檢方表示，林男偵查中坦承不諱，與陳姓選民證述、扣押物品收據全戶戶籍資料與監視影像等相符，認為他涉犯選罷法對有投票權人交付賄賂而約定投票權為一定行使罪嫌，依法提起公訴，而他偵查中自白犯行，依法減刑。
另外，陳姓選民於警詢、偵訊時坦承不諱，所為涉犯刑法第143條第1項有投票權之人收受賄賂而許以投票權為一定之行使罪。檢方指出，陳無前科，素行良好，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承罪行且主動交出收受現金，頗有悔意，並寫悔過書，當知警惕而無再犯之虞，以不起訴處分。
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