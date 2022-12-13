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傳檢調查扣高虹安助理薪資清冊 北檢：不便評論

中央社／ 台北13日電

媒體報導，檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，日前赴立法院人事處查扣高虹安辦公室助理薪資清冊等資料。北檢今天對此表示不便評論，仍依既定步驟偵辦中。

新竹市長當選人高虹安（圖）。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
新竹市長當選人高虹安（圖）。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

鏡週刊報導，檢調連日比對吹哨者提供的檢舉資料，並密赴立法院人事處，查扣高虹安辦公室所有助理的薪資清冊，包括助理名單、薪資金額及加班費等細目；報導並指高虹安選前至少4度密會助理串證，並要求刪除關鍵對話與作帳資料。

台北地方檢察署針對媒體報導表示，北檢偵辦案件向來嚴守偵查不公開相關規定，不對外透漏偵查所得內容，本案持續依照既定步驟偵辦中，對報導內容與細節，不便評論。

北檢呼籲外界勿作無謂揣測，讓檢察官有不受干擾的辦案空間。

全案起於，法務部調查局、北檢分別接獲民眾檢舉，指立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

調查局受理檢舉後立案，發交新竹市調查站辦理，考量新竹調查站選舉查察任務繁重，轉由北部地區機動工作站接辦。北機站11月間報請台北地檢署指揮，北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

高虹安曾帶資料赴北機站說明，並召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

另外，高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢已受理案件，簽分他字案偵辦。

高虹安

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