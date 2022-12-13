假檢警誆稱涉及詐領保險金 80歲老太太險被騙200萬

80歲錢姓老太太婦人昨天下午3點在家中接獲誆稱健保局電話，指她遭人盜用身分並詐領保險金，必須至郵局設定約定轉帳，將存款內金額轉交檢察官保管，以免名下資產遭到查封。老婦人不疑有他，到郵局欲轉帳，經郵局人員察覺有異通報員警趕赴現場，苦口婆心勸說，成功守住200萬元。

台南市警二分局民權所警員趙國君、陳盈臻，昨下午3點多接獲西門路郵局人員通報疑似有人遭到詐騙，立即趕往處理；80歲錢姓婦人稱有健保局人員打電話給她，說她有去申請一筆防疫的保險金，掛完電話之後，馬上就有檢警打電話給她，說她涉及詐領保險金，檢察官要幫其保管帳戶內存款。

老太太信以為真，到郵局辦理相關約定轉帳設定，欲將帳戶內200萬元設定約定轉帳帳戶後，全數轉出給對方提供帳號。詐騙集團於電話中教導錢婦如果行員詢問資金用途，須回答因為繳納看護費用需要解除定存。

警員趙國君、陳盈臻向她解釋分析解說這情節為詐騙集團一貫的手法，錢姓婦人恍然大悟始打消匯款念頭，警方與郵局人員成功阻止這起詐騙案。