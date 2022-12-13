快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

假檢警誆稱涉及詐領保險金 80歲老太太險被騙200萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

80歲錢姓老太太婦人昨天下午3點在家中接獲誆稱健保局電話，指她遭人盜用身分並詐領保險金，必須至郵局設定約定轉帳，將存款內金額轉交檢察官保管，以免名下資產遭到查封。老婦人不疑有他，到郵局欲轉帳，經郵局人員察覺有異通報員警趕赴現場，苦口婆心勸說，成功守住200萬元。

台南市警二分局民權所警員趙國君、陳盈臻，昨下午3點多接獲西門路郵局人員通報疑似有人遭到詐騙，立即趕往處理；80歲錢姓婦人稱有健保局人員打電話給她，說她有去申請一筆防疫的保險金，掛完電話之後，馬上就有檢警打電話給她，說她涉及詐領保險金，檢察官要幫其保管帳戶內存款。

老太太信以為真，到郵局辦理相關約定轉帳設定，欲將帳戶內200萬元設定約定轉帳帳戶後，全數轉出給對方提供帳號。詐騙集團於電話中教導錢婦如果行員詢問資金用途，須回答因為繳納看護費用需要解除定存。

警員趙國君、陳盈臻向她解釋分析解說這情節為詐騙集團一貫的手法，錢姓婦人恍然大悟始打消匯款念頭，警方與郵局人員成功阻止這起詐騙案。

台南市警二分局表示，假檢警是詐騙老梗，歹徒假冒健保局等公務部門指被害人遭冒用身分，再假冒警察稱涉人頭帳戶、詐欺等刑案，以偵查不公開威脅不能透露，接著冒充檢察官以監管帳戶、資金公證騙錢。民眾如接到來電以身分遭冒用要監管帳戶就是詐騙，可撥打165反詐騙專線查證，多一分警惕、少一分損失。

錢老太太遭到假檢警詐騙，台南市警二分局警員到郵局阻詐。記者黃宣翰／翻攝
錢老太太遭到假檢警詐騙，台南市警二分局警員到郵局阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

菜販缺錢當詐騙車手 詐領75萬分得45萬判刑1年4月

獄警夫妻聯手「假死」詐領巨額保險金 原因曝光

「跟著老師投資」奔郵局匯10萬 警搜尋新聞解釋成功攔詐

100萬存定存還儲蓄險？網勸「買股才對」：00878、00713、00850

相關新聞

宜蘭員山頭分村長當選人涉現金買票 宜檢選後起訴

宜蘭縣員山鄉頭分村當選的林姓村長候選人，選前涉嫌拿現金4000元到陳姓選民住處前買票來尋求支持，對方也收下。宜蘭地檢署偵...

吳斯懷被控煽惑「八百壯士」襲警 無罪確定

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷與「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪罪。台北地方...

傳檢調查扣高虹安助理薪資清冊 北檢：不便評論

媒體報導，檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，日前赴立法院人事處查扣高虹安辦公室助理薪資清冊等資料。北檢今天對...

車禍半年後死亡 醫師相驗「自然死」險吃偽造文書官司

莊姓男子車禍傷重半年後死亡，家醫診所李姓醫師相驗後在死亡證明上寫「自然死」，死因是「吸入性肺炎併呼吸衰竭」；檢方認為李未依程序報司法相驗，死亡證明涉造假，依偽造文書罪嫌起訴。高雄地方法院認為李是依醫學專業相驗，判無罪。

松山分局被砸 4警大事化小被彈劾

台北市松山警分局中崙派出所去年四月間遭黑衣人闖入砸電腦鬧事，輪值主管顏敏森指示員警「簡單處理」，通報、管控、調查機制失能...

賣換臉猥褻片 網紅小玉判賠黃捷100萬

網紅「小玉」朱玉宸和莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，其中高雄市議員黃捷與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。