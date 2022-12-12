政治獻金等案二審開庭 張安樂否認犯罪

中華統一促進黨總裁張安樂被控收受政治獻金未如實申報等案，一審僅依偽造文書、稅捐稽徵法判刑8月，得易科罰金。案經上訴，二審今天開庭，張安樂否認行為違反政治獻金法。

張安樂被控違反政治獻金法、業務侵占、偽造文書等罪。一審對於被控違反政治獻金法、業務侵占，判決無罪；涉嫌偽造文書、違反稅捐稽徵法，判刑8個月，得易科罰金。

案經上訴，二審的台灣高等法院今天開庭，張安樂庭上表示，一審就業務侵占部分判決無罪有理，檢方上訴無理由，並否認他的行為有違反政治獻金法。

檢方起訴張安樂犯罪部分，包含他與統促黨前任黨主席李新一、統促黨工張陳淑媜於民國95年統促黨成立後未申設政治獻金專戶前，即收受新台幣209萬7800元的個人捐贈政治獻金，違反修正前的政治獻金法。

另外，張安樂、統促黨前任黨主席張馥堂、張陳淑媜未如實記入統促黨相關帳冊內並加申報，涉犯偽造文書罪。

檢方指控，張安樂的兒子張瑋於99年11月間辦理登記華夏大地旅行社公司，張安樂、張瑋、張瑋的妻子王姝茵被控自103年3月間至105年6月間，陸續侵占華夏大地旅行社款項1389萬8000元，挪為私用，共同涉犯業務侵占。

另外，張瑋、王姝茵明知張安樂未在旅行社任職，卻仍為張安樂投保勞健保，分別逃漏104至106年度的營利事業所得稅13萬1332元、7萬7066元、7萬9987元，涉犯稅捐稽徵法等罪。

一審的台北地方法院認定，李新一當時並未經手政治獻金事宜，且依卷內證據，無從認定張安樂、張陳淑媜知道統促黨於依法申報成立捐贈政治獻金專戶前，已收受政治獻金款項，因此，判決3人無罪。

業務侵占部分，一審認定相關證據只能證明張瑋指示王姝茵做相關匯款、提領的行為，無法認定張安樂是2人共犯，這部分判決張安樂無罪。

一審僅依偽造文書、稅捐稽徵法，判張安樂8月徒刑，得易科罰金。