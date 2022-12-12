蔣萬安立委缺額補選 北檢召開選舉查察會議
國民黨立委蔣萬安當選新任台北市長後，所留下的北市中山、北松山選區立委缺額補選立刻展開，國、民兩黨候選人王鴻薇、吳怡農競爭激烈。台北地檢署為打擊任何妨害選舉不法犯行，今天召集警、調及政風單位舉行選舉查察會議，將秉持一貫「有聞必查、有據必辦」立場查賄制暴、嚴懲不法。
今天的立委補選選舉查察不法會議，與會單位包括台北市警察局、調查局台北市調查處、北機站、北市府政風處、移民署台北市專勤隊等單位，針對當前選舉情勢、妨害選舉的相關情資及查賄工作重點進行研商。
北檢檢察長林邦樑也在會中再次強調法務部查察賄選綱領，表示查察重點將在於以招待餐點、餽贈物品等變相賄選手法；暴力妨害選舉及維護候選人人身安全；境外勢力介入選舉與強化反滲透法偵蒐作為；嚴防不實訊息影響選情；以及選舉賭盤。
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