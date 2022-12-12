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「換臉」案獲賠100萬 高市議員黃捷：寒冬中帶來安慰
百萬粉絲的YouTuber網宏「小玉」朱玉宸利用AI換臉技術合成立委高嘉瑜、高市議員黃捷、雞排妹等人頭部放在色情片女主角身上，黃捷等人提出告訴，今日法院判決朱要賠償黃捷100萬元。黃捷表示，感謝法官還給受害者公道，賠償金將全數用在性別教育推廣及防範數位性暴力。
朱玉宸透過深偽技術（Deepfake）將政治人物、藝人等臉部圖像合成影片散布及販售，小玉及同夥莊炘睿皆認罪，並向被害者道歉盼和解。今年7月，無黨籍高雄市議員黃捷拒絕和解，並提民事訴訟求償，當時表示，賠償金將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者站起來。
新北地院判朱、莊2人賠償黃捷及一名空姐各100萬元，其餘19名被害者求償部分由不同法官審理中。
黃捷表示，感謝法官還給受害者公道，寒冬中給受害者一些安慰，不過更迫切的仍是數位性暴力的修法，包括懲處方式、防範及補救下架機制，才能根本杜絕，希望接下來不會再有受害人因為這些影像流竄而擔心受怕，賠償金額會全數用在性別教育推廣及防範數位性暴力。
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