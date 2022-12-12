新北烏來區民代表當選人涉買票 羈押禁見確定

檢調獲報，新北市烏來區蔡姓區民代表當選人、陳姓里長當選人涉以現金買票，檢方聲押禁見蔡男及1名連姓共犯獲准。蔡男等人不服，提起抗告，高院今天裁定駁回、全案確定。

檢調獲報，新北市烏來區蔡姓區民代表當選人、陳姓里長當選人涉嫌於今年9月間以1票數千元代價現金買票。台北地檢署1日指揮新北市調查處、新北市警察局海山分局兵分3路搜索，並約談蔡、陳及共犯連姓女子等4人。

檢方訊後，認定蔡男、連女犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見；陳姓里長當選人，10萬元交保。北院2日裁定蔡、連2人羈押禁見。

蔡、連2人不服提起抗告，案件由台灣高等法院審理；高院認為，檢察官已提出證據說明2人的犯罪嫌疑重大，足以使法院可判斷羈押與否，2人爭執程序事項，並以是否成立犯罪的實體判斷事項，指摘原裁定有誤，所辯並不足採，駁回抗告而確定。