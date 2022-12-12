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網紅「小玉」賣換臉片遭黃捷求償100萬判全賠 法官1原因重判

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

網紅「小玉」朱玉宸和莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，刑事部分新北地方法院依個資法119罪處朱玉宸5年6月、莊姓助手3年8月，均可易科；民事部分，因多人分別求償，新北院分別審理，高雄市議員黃捷求償部分出爐，判賠100萬元。

檢方起訴，朱玉宸與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴，119人中有83人提告。

審判長認為，朱玉宸兩人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣，但考量兩人犯後始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金；由檢方提起上訴中。

民事部分，高雄市議員黃捷與一名空姐向朱玉宸提出100萬元求償，主張朱等兩人不法侵害其臉部長相，讓以她長相的深偽猥褻影片在網路流傳，即便朱玉宸聲稱已下架影片，但侵害其權利的猥褻影片至今仍在網路流傳。

朱玉宸等兩人則稱，觀影者都知道影片是有意變造，並非真實，沒有侵害名譽權的真實惡意。

法官認為，對於被換臉的受害人來說，臉部連接於AV女優裸體製成的猥褻影像被散布網路，可以認定是侵害作為女性的性自主權利；另依據台灣現行法律，對於朱玉宸等行為，最重僅能以違反個資法論罪，對於被害人被換臉的影像在網路流傳一事，法律亦欠缺管制措施，以至於被害人除了民事求償，似乎已經別無他法能嚇阻類似手段。

法官擔憂，在這種情形下，將導致台灣女性在網路使用上不必要的擔憂，「再無勇氣在自己的社群媒體上張貼日常照片、記錄生活點滴，從而造成網路上言論自由之實質限制」，因此法官認為不可等閒視之，重判朱玉宸等兩人需各連帶賠償黃捷與空姐100萬元。

「小玉」朱玉宸因換臉謎片遭高雄市議員黃捷等人求償100萬元，新北地院民事庭法官認為民事手段似乎是嚇阻類似情況一再發生的唯一手法，重判全賠。圖／聯合報系資料照
「小玉」朱玉宸因換臉謎片遭高雄市議員黃捷等人求償100萬元，新北地院民事庭法官認為民事手段似乎是嚇阻類似情況一再發生的唯一手法，重判全賠。圖／聯合報系資料照

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