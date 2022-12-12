網紅「小玉」賣換臉片遭黃捷求償100萬判全賠 法官1原因重判
網紅「小玉」朱玉宸和莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，刑事部分新北地方法院依個資法119罪處朱玉宸5年6月、莊姓助手3年8月，均可易科；民事部分，因多人分別求償，新北院分別審理，高雄市議員黃捷求償部分出爐，判賠100萬元。
檢方起訴，朱玉宸與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴，119人中有83人提告。
審判長認為，朱玉宸兩人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣，但考量兩人犯後始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金；由檢方提起上訴中。
民事部分，高雄市議員黃捷與一名空姐向朱玉宸提出100萬元求償，主張朱等兩人不法侵害其臉部長相，讓以她長相的深偽猥褻影片在網路流傳，即便朱玉宸聲稱已下架影片，但侵害其權利的猥褻影片至今仍在網路流傳。
朱玉宸等兩人則稱，觀影者都知道影片是有意變造，並非真實，沒有侵害名譽權的真實惡意。
法官認為，對於被換臉的受害人來說，臉部連接於AV女優裸體製成的猥褻影像被散布網路，可以認定是侵害作為女性的性自主權利；另依據台灣現行法律，對於朱玉宸等行為，最重僅能以違反個資法論罪，對於被害人被換臉的影像在網路流傳一事，法律亦欠缺管制措施，以至於被害人除了民事求償，似乎已經別無他法能嚇阻類似手段。
法官擔憂，在這種情形下，將導致台灣女性在網路使用上不必要的擔憂，「再無勇氣在自己的社群媒體上張貼日常照片、記錄生活點滴，從而造成網路上言論自由之實質限制」，因此法官認為不可等閒視之，重判朱玉宸等兩人需各連帶賠償黃捷與空姐100萬元。
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