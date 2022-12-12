松山之亂監察院彈劾分局長等4警 松山分局：尊重

松山警分局去年4月16日凌晨，因楊姓教官和徐男等黑衣人在街頭爆發口角，黑衣人闖進分局局下所中崙派出所，徐男持鐵椅砸值班台電腦，輪值主管卻指示「簡單處理」通報、管控、調查機制失能，重創警界形象，被稱作「松山之亂」。今監察院彈劾前分局長林志誠等4官警，松山分局稍早表示，尚待懲戒法院審理，分局表示尊重。

松山分局今回應，本彈劾案尚待懲戒法院審理，尚未確定，本分局表示尊重，並持續加強員警法紀教育與員警考核。另，北市警局一向支持同仁依法嚴正執法，毋須退卻，呼籲民眾對警察執行公務應予配合，共同維護社會安全。

2021年4月16日凌晨，時任分局教官的楊姓員警在街上和徐男等黑衣人爆發口角，楊教官回分局上樓，徐男等黑衣人衝進中崙派出所，找不到楊教官，徐拿鐵椅砸向值班台電腦（徐男遭依毀損公物罪判刑6月）。

監察院今表示，前松山警分局長林志誠，中崙派出所前所長許書桓、前副所長顏敏森、前巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，監察院全票通過彈劾，並糾正松山分局。

監委指出，顏敏森輪值中崙所主管，未詳實通報分局勤務指揮中心，指示在場員警「簡單處理」意圖隱匿案件，另故意讓砸壞電腦的黑衣人離開，涉縱放人犯。

許書桓與負責保管傅榮光共同將硬碟格式化。林志誠未查證清楚案件，對外表示民眾不慎碰撞導致電腦螢幕掉落損壞，後來又為了掩蓋分局駐地監視器影像滅失，對外謊稱「停電」又改稱復電後「未重新設定」，最後由北市刑大科偵隊還原影像，才證實故意毀損公物、警方滅證。