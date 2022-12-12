口罩詐騙吸金119萬 入監改服社會勞動遭駁 抗告翻盤

新冠肺炎疫情嚴峻時高雄方姓女子自稱有口罩貨源，在臉書社團吸金119萬餘元沒出貨，被依詐欺罪判刑1年6月，入監後不服提聲明異議，主張檢方不給她易服社會勞動，法院駁回她聲請，她不服再抗告，這次成功翻盤，高雄高分院認為方女有和被害人和解，撤銷原裁定，要橋頭地院重裁。

2020年起爆發新冠肺炎，行政院組織「口罩國家隊」，防疫必要物資的「口罩」得採實名制購買，市面口罩一片難求，經營網拍的方女，自稱有穩定貨源，與陳姓直播主合作，在臉書、LINE等群組賣醫療用口罩，每盒只售200元，吸引不少民眾爭相搶購。

但實際方女並無口罩穩定貨源，她收到訂單後，卻遲遲未出貨，形同「買空賣空」，甚至有被害人匯款數萬元，結果一片口罩也沒拿到。

當時高雄市刑大接獲多名被害人報案，隨即組成專案小組展開偵辦，一舉逮獲方姓、陳姓女子，將2人移送法辦，還有被害人組成「武漢口罩詐騙案自救會」，希望用團體力量追回被騙的現金或口罩，自救會還曾送雞排、飲料，感謝警方成功攔阻詐騙，避免更多人受害。

檢警調查時，方女坦承是急需用錢，才會以臉書假帳號聯繫陳女，稱她有管道可以取得口罩，再由陳女在臉書、LINE等社團及群組收單販售口罩，方女最後被檢方依詐欺罪起訴。高雄地院審理後，清查至少有82人受騙，受騙金額約119萬元，審結依82條詐欺罪，每一罪判刑6月，合併處1年6月徒刑。

方女入監後，擔心兩名子女沒人扶養，還有100多萬元要賠償給被害人，向檢方聲請易服社會勞動，但檢方認為方女犯下82條詐欺罪，如果不入監難有矯正效果，駁回她聲請。

方女不服提聲明異議，主張她犯案後陸續和被害人組成的自救會達成和解，欠下的款項都有分期還款，她在監獄裡根本不能履行和解條件，希望撤銷執行處分，讓她可以服社會勞動。

橋院審理時，法官認為受方女詐騙的被害人太多，雖然她陸續與對方談和解，但仍有許多人沒取得賠償，檢方發指揮令時已考量方女狀況，考量方女對於法秩序損害不小，駁回她的聲請。

方女不服，再提抗告，高雄高分院法官發現，方女從今年2月宣判至11月，仍持續和被害人自救會代表聯繫賠償事宜，且按月依賠償明細匯款，雖然詐騙被害人數眾多，但這是網路詐騙案的特性。