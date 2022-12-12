搞大小三肚子又墮胎 大學教授偽簽妻名動結紮手術被訴

大學教授張姓男子發生婚外情，導致小三懷孕墮胎，他擔心再發生，隱瞞妻子自行就醫結紮，並在同意書等文件上冒充她簽名，多年後才被發現；他辯稱妻子知情，但證據顯示他只告知意願，桃園地院依偽造文書罪判張有期徒刑4月。可上訴。

檢警調查，張姓男子為避免婚外情對象劉姓女子再次因他懷孕而墮胎，2015年3月19日到林口長庚醫院做結紮手術，未經人在國外的妻子同意，便在「外生殖器手術同意書」、「外生殖器手術說明」等文件，偽簽妻子名字，順利完成手術。

後來兩人婚姻生變，張男2018年9月離家。妻子數月後因女兒出國留學、需要疫苗證明書，進張男書房尋找，結果在抽屜裡發現結紮文件，以及文件上偽造的簽名，這才知道丈夫早已結紮，報警提告。

張男偵訊時坦承是為了外遇對象結紮，也承認妻子不知道簽名一事，但後來又翻供，改口稱妻子2011年起就長期督促他結紮，簽名有獲她同意，還說2015年赴美與妻子過夜時，她親自協助戴套，有看到體毛被刮除，不可能不知情。

妻子則反駁，2015年張男確實有說想結紮，但她人在美國擔任訪問學者，根本沒必要，當時就懷疑他外遇，還吵了一架，後來丈夫赴美探訪時兩人發生性行為，都在黑暗中，因此並未發現丈夫剃毛，自己自始至終都不知道他代簽名，也從未督促他結紮。